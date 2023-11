Elisa, in attesa dell’album “Intimate” arriva il nuovo singolo “Quando Nevica”

Elisa, “Quando Nevica“: significato del testo del nuovo singolo

In attesa di poter ascoltare il nuovo album “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios“, che vedrà la luce l’8 dicembre (ne abbiamo parlato qui), Elisa annuncia l’uscita di “Quando Nevica“, che sarà disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital store a partire da venerdì 24 novembre.

Scritto insieme a Calcutta e Dardust, “Quando Nevica” è una delicata ballad in cui la voce di Elisa si adagia sul tappeto musicale degli archi e del pianoforte che la accompagnano, esaltandola.

Elisa, da “Quando Nevica” ad “Intimate”

Con “Intimate“ Elisa regala al suo pubblico un disco registrato in presa diretta dagli Abbey Road Studios di Londra, proprio come se fosse un concerto dal vivo, unendo alla suggestione di un vero e proprio tempio della musica la magia del suo timbro, accompagnato soltanto dal pianoforte, dalla chitarra e dagli archi, in un equilibrio – quello degli arrangiamenti e delle produzioni di Dardust – “tra virtuosismo ed essenzialità”, come ha scritto la stessa cantautrice.

“Aver registrato un intero disco ad Abbey Road è stata un’esperienza immersiva anche nel suo passato. Qui ci siamo io e Dardust che proviamo ‘Quando Nevica’, la nuova canzone che esce a mezzanotte e che anticipa ‘Intimate’, l’album. Il pianoforte che vedete è quello che suonava John Lennon quando veniva qui con i Beatles. Ci sono ancora i segni delle bruciature delle sigarette che si dimenticava accese sul bordo mentre componeva. Cosa c’è di più magico?“.

Resta

La domenica si spegne la città

Quando nevica e sono isterica

Tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai, io ti crederò

E poi te ne andrai come il solito

Quando nevica

Quando nevica