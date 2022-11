Elisa annuncia la collaborazione con i Muse. Esce il 25 novembre “Ghost”

I Muse + Elisa in Ghost.

Venerdì 25 novembre uscirà l’ultima parte della trilogia live di Elisa, Back to the future Part III contenente anche un inedito in Italiano (vedi qui) ma non sarà questa l’unica novità che riguarda la cantautrice.

A sorpresa infatti Elisa ha annunciato sulle proprie pagine social che, sempre dopo la mezzanotte, arriverà un duetto molto importante. Quello con i Muse sulle note di Ghost.

Ecco come l’artista l’ha annunciata sui social:

“Sorpresona! 🎁

A mezzanotte esce anche un’altra canzone! Sono entusiasta e molto orgogliosa di poter cantare in ‘Ghosts’, il nuovo singolo dei Muse”

Nel seguito del post Elisa racconta anche come è nato l’incontro con la band…