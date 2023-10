Beatriz nel programma tv spagnolo: “Marco Mengoni è Dio padre, Mahmood il figlio, Ermal Meta lo spirito santo” (video)

Di recente, durante una puntata de “El Cazador” (adattamento del britannico The Chase) – programma televisivo spagnolo presentato da Rodrigo Vázquez, in cui quattro concorrenti che non si conoscono sono chiamati a unire le proprie forze per portare a casa un montepremi – una concorrente di nome Beatriz ha attirato subito l’attenzione del conduttore, in quanto nella sua postazione aveva posizionato alcune foto di Marco Mengoni, Mahmood, Ermal Meta e… (Santa) Raffaella Carrà.

“È la mia Santissima Trinità, con Santa Raffaella Carrà“, ha spiegato la concorrente. “Quello in mezzo è Dio padre Marco Mengoni. Al suo fianco c’è Mahmood che è il figlio. Dall’altro lato c’è Ermal Meta che è lo spirito santo“.

Mengoni mahmood ed ermal meta, la santissima trinità

“Si tratta di Beatrizismo“, ha affermato ironicamente Vázquez, ma la concorrente l’ha subito corretto. Questa bizzarra “religione” Beatriz la chiama infatti Eurofanismo!