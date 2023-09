Marco Mengoni festeggia con tutto il suo team il successo di “Materia” e il rinnovo con Sony Music Italy

Con un suggestivo scatto postato sui social Marco Mengoni festeggia il successo della trilogia “Materia” e il rinnovo del contratto con Sony Music Italy.

Il legame dell’artista con la major è di lunga data, parte in realtà addirittura prima della sua partecipazione a X Factor e si è ufficializzato nel 2009 quando l’artista vince la terza edizione del talent show (a quei tempo ancora trasmesso dalla Rai).

Da allora Marco, che ricordiamo essere l’artista italiano lanciato da un talent show con più copie vendute (vedi questo articolo), ha pubblicato con Sony Music otto album in studio, quattro dischi live, sei EP, 39 singoli e vinto per ben due volte il Festival di Sanremo. Nel 2013 con L’essenziale e nel 2023 con “Due vite“.

All’attivo ha, oltre a grandi traguardi come i tour negli stadi e la vittoria del Nastro D’Argento, 77 dischi di platino e 4 dischi d’oro. L’ultimo progetto discografico, “Materia“, un album diviso a sua volta in tre dischi, è stato certificato nelle scorse settimane con il quinto disco di platino.

Qui a seguire lo scatto nella sede di Sony Music Italy in via Imbonati a Milano che ritrae l’artista con il suo team, un team così ampio tra management, ufficio stampa, agenzia digital e casa discografica, che per una volta il tradizionale muro rosso dedicato a Dalla e Battisti della sede Sony, non è bastato per la foto.

Tra l’altro la stessa scala era stata usata per lo scatto di una delle copertine dell’album “Atlantico“.

Partendo da in basso a destra nella foto si riconoscono Marta Donà, manager dell’artista, Stefano Karakotch (Deputy Epic Director), Beatrice Capitanio (Epic Records / Head of Promotion), Marta Sala (LaTarma Management) Claudia Carboni (LaTarma Management), Marco Mengoni, Andrea Rosi (CEO e Presidente Sony Music) e a seguire Giulia Trippa dell’ufficio stampa Wordsforyou, Valentina Mariani e Francesca Maffetti de LaTarma Management e via a seguire l’enorme gruppo di lavoro che collabora con Marco Mengoni.