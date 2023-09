Talent show, gli artisti con più copie vendute: Marco Mengoni e Irama in testa. In salita Annalisa e The Kolors

Sono passati quasi sei mesi dall’ultima volta che abbiamo fatto il punto della situazione sulla classifica degli artisti lanciati da un talent show con più copie certificati. Cosa sarà cambiato in tutti questi mesi?

Innanzitutto ci ricordiamo che non avendo il nostro sito nessuna forma di pregiudizio verso la provenienza degli artisti, che siano i talent show come Amici o X Factor, la strada, il mondo dei locali o Sanremo giovani, questa classifica non vuole etichettare nomi che ormai si sono sdoganati da parecchio tempo, ma solo essere un termometro del successo di artisti partiti, o rilanciati, da questo tipo di percorso.

Fatta questa dovuta premessa vi ricordiamo che il numero di copie vendute (fisico + digitale + streaming premium) che troverete sono quelle certificate per album, singoli e collaborazioni in brani di altri artisti.

Non troverete la presenza di artisti come Mahmood o Mara Sattei in quanto, a nostro avviso, la loro partecipazione ai Talent show non è stata determinante al fine delle loro carriere che sono state lanciate successivamente e in altri contesti.

Non sono presenti nemmeno i ragazzi de Il Volo in quanto non consideriamo “Ti lascio una canzone” un talent show ma un programma televisivo musicale.

