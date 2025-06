Effenberg presenta “Sogno Aziendale”: un viaggio nell’assurdità della routine quotidiana

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 13 giugno per Sound To Be / ADA, Sogno Aziendale è il nuovo singolo di Effenberg, che torna con un brano prodotto da Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo.

EFFENGERG presenta il nuovo singolo “SOGNO AZIENDALE”

Il brano – che segue la pubblicazione di Anch’Io feat Anna Carol (oltre 11 mila 500 stream su Spotify) e anticipa il nuovo album di inediti dell’artista, in uscita il prossimo autunno – si apre con la registrazione originale della demo, catturata con un semplice telefonino: una voce diretta, senza filtri, che lascia poi spazio alla versione registrata in studio, dove ogni suono trova il suo spazio, con basso e batteria che battono come un orologio, fino alla tregua liberatoria dell’inciso.

“Volevi solo un lavoro normale e invece devi essere sempre reperibile, flessibile, iper-produttivo, connesso… ma mai davvero umano“, chiosa Effenberg – che si definisce “incompatibile con la sensibilità contemporanea” – a proposito del significato di Sogno Aziendale.

Poi, aggiunge: “CIR, CIN, CUD, PIN, PEC, SPID… che esaurimento! Sogno Aziendale è un viaggio nell’assurdità della routine quotidiana: un sorriso che diventa un ghigno, un sogno che non è mai stato davvero il tuo“.