Ed Sheeran sorprende Roma: ospite all’Olimpico per un duetto su due canzoni… Ultimo

Questa sera Ed Sheeran torna in concerto in Italia con una data evento allo Stadio Olimpico di Roma e, per l’occasione, ha in serbo una sorpresa davvero speciale per i fan italiani: un duetto con l’amico Ultimo.

Durante lo show di questa sera, infatti, Niccolò salirà sul palco come ospite per un duetto che unisce due mondi e due generazioni musicali. I due interpreteranno insieme due brani: Perfect, in una versione con Ultimo al piano, riarrangiata con strofe in italiano (simile a quella realizzata da Sheeran con Andrea Bocelli), e un secondo duetto inedito sulle note di Piccola stella, uno dei pezzi più iconici di Ultimo.

La collaborazione tra Ed Sheeran e Ultimo

Il rapporto tra i due artisti nasce nel 2021, quando Ed Sheeran si esibisce per la prima volta a Roma e conosce Ultimo. I due si scambiano i contatti e restano in comunicazione. L’anno successivo si rivedono a Los Angeles, dove registrano una versione alternativa del brano 2step, originariamente contenuto nell’album = di Sheeran.

La nuova versione con la strofa di Ultimo viene pubblicata come singolo il 6 maggio 2022 e presentata in anteprima su Instagram, accompagnata da queste parole del cantautore romano:

“Ho scritto una strofa su un brano di Ed Sheeran, l’abbiamo ascoltata insieme qualche mese fa a Los Angeles e gli è piaciuta… uscirà il 6 maggio. 2step – Ed Sheeran ft. Ultimo

Non smettere di credere nelle favole.”

Il live allo Stadio Olimpico

Quella di stasera sarà una delle date più attese del tour di Ed Sheeran, già protagonista di grandi concerti in Europa. Il duetto con Ultimo sarà uno dei momenti più emozionanti per il pubblico italiano, anche in vista della partenza del tour negli stadi dell’artista romano, prevista per il 29 giugno.

Ultimo sarà uno dei due ospiti previsti questa sera. L’altro non è al momento noto anche se oggi pomeriggio un grande fan di Ed Sheeran, Alfa, ha avuto la possibilità di duettare con lui all’esterno dello stadio.