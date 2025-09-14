14 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
14 Settembre 2025

Dumbo Gets Mad ci accompagna in un viaggio nell’elegante psichedelia dumbiana con “Five Eggs”

Il disco osserva la vita attraverso le dinamiche comportamentali e relazionali contro cui ci scontriamo ogni giorno

News di Lorenza Ferraro
Dumbo Gets Mad Five Eggs
Condividi su:

In uscita martedì 16 settembre 2025, Five Eggs è il nuovo album di Dumbo Gets Mad, progetto pop psichedelico del cantautore, producer e sound designer emiliano Luca Bergomi che, in oltre quindici anni anni di carriera, ha portato la sua estetica musicale unica e le sue produzioni – che mescolano sonorità retrò, elementi elettronici, ritmi funky e arrangiamenti stratificati – sui palchi dei principali festival e club europei, americani e asiatici.

“Sono molto contento di poter finalmente svelare l’arrivo di un nuovo album e delle prime date live”, ha dichiarato Bergomi. “È un periodo di grandi novità e mi sto approcciando a questo album con dinamiche inedite rispetto alle mie esperienze pregresse”.

Presentato in anteprima domenica 14 settembre al Poplar Festival di Trento, il disco – il quinto in carriera, ma il primo per Carosello Records – racchiude un viaggio sonoro nell’elegante psichedelia dumbiana attraverso dieci canzoni, a cui si aggiunge un brano inedito presente solo nella versione in vinile.

Ma le sorprese non finiscono qui! Ad anticiparne l’uscita arriva infatti il nuovo singolo Biscaglione, già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download.

“Oggigiorno le conversazioni sono spesso superflue e troppo individualistiche, dando l’idea che l’unico vero scambio possibile nella comunicazione sia la condivisione di esperienze ed emozioni altamente soggettive e personali. Ecco, Biscaglione è il riflesso di questo limite”.

Dumbo Gets Mad cover FIVE EGGS

DUMBO GETS MAD PRESENTA “FIVE EGGS”

Five Eggs è un disco psichedelico nell’estetica, nelle sue strutture e nell’immaginario sonoro, ma molto realista nei temi affrontati. Di fatto, nasce dall’intento di osservare la vita attraverso le dinamiche comportamentali e relazionali contro cui ci scontriamo quotidianamente. I valori, le cose importanti e quelle più frivole vengono così sviscerate senza giudizio, ponendo piuttosto delle domande, senza però fornire delle risposte.

 

Foto di copertina a cura di Emanuele Del Rio

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 2

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Logo ufficiale TIM Music Awards 2025 Arena di Verona 3

TIM Music Awards 2025: la seconda serata dall’Arena di Verona con sorprese di Laura Pausini e Achille Lauro
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 4

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 5

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono i TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona 6

TIM Music Awards 2025, premi e premiati: la prima serata tra esibizioni e sorprese all’Arena di Verona
Carl Brave e Sarah Toscano nel duetto Perfect. Testo e significato del brano 7

Arriva un duetto estivo davvero inaspettato: Carl Brave e Sarah Toscano raccontano l’amore in "Perfect"
Renato Zero presenta L’ORAZERO, il nuovo album di inediti 8

Renato Zero annuncia “L’ORAZERO”: Un viaggio in 19 brani che raccontano fragilità, rinascita e nuove emozioni
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 9

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 10

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano

Cerca su A.M.I.