Dumbo Gets Mad ci accompagna in un viaggio nell’elegante psichedelia dumbiana con “Five Eggs”

In uscita martedì 16 settembre 2025, Five Eggs è il nuovo album di Dumbo Gets Mad, progetto pop psichedelico del cantautore, producer e sound designer emiliano Luca Bergomi che, in oltre quindici anni anni di carriera, ha portato la sua estetica musicale unica e le sue produzioni – che mescolano sonorità retrò, elementi elettronici, ritmi funky e arrangiamenti stratificati – sui palchi dei principali festival e club europei, americani e asiatici.

“Sono molto contento di poter finalmente svelare l’arrivo di un nuovo album e delle prime date live”, ha dichiarato Bergomi. “È un periodo di grandi novità e mi sto approcciando a questo album con dinamiche inedite rispetto alle mie esperienze pregresse”.

Presentato in anteprima domenica 14 settembre al Poplar Festival di Trento, il disco – il quinto in carriera, ma il primo per Carosello Records – racchiude un viaggio sonoro nell’elegante psichedelia dumbiana attraverso dieci canzoni, a cui si aggiunge un brano inedito presente solo nella versione in vinile.

Ma le sorprese non finiscono qui! Ad anticiparne l’uscita arriva infatti il nuovo singolo Biscaglione, già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download.

“Oggigiorno le conversazioni sono spesso superflue e troppo individualistiche, dando l’idea che l’unico vero scambio possibile nella comunicazione sia la condivisione di esperienze ed emozioni altamente soggettive e personali. Ecco, Biscaglione è il riflesso di questo limite”.

DUMBO GETS MAD PRESENTA “FIVE EGGS”

Five Eggs è un disco psichedelico nell’estetica, nelle sue strutture e nell’immaginario sonoro, ma molto realista nei temi affrontati. Di fatto, nasce dall’intento di osservare la vita attraverso le dinamiche comportamentali e relazionali contro cui ci scontriamo quotidianamente. I valori, le cose importanti e quelle più frivole vengono così sviscerate senza giudizio, ponendo piuttosto delle domande, senza però fornire delle risposte.

Foto di copertina a cura di Emanuele Del Rio