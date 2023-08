Due importanti Contest musicali, “Musica da bere” e “Music for change”, arrivano alla fasi finali

Due importanti Contest musicali sono giunti alla fase finale. Parliamo di Musica da bere, giunto alla 14esima edizione, e di Music For Change, ex Musica contro le Mafie. Contest che sono uniti tra loro da un’importante partnership.

Partiamo proprio dai finalisti di Musica da bere 2023. Ad annunciarli è stato quello che sarà il presentatore della 14esima edizione, Auroro Boreale. La finale avverrà alla Latteria Molloy di Brescia sabato 30 settembre.

Nel 2023 sono state 620 le candidature per Musica da bere, 620 canzoni che sono stare ascoltate da 80 giurati come dichiarato da Paolo Dusi, Presidente dell’Associazione Il Graffio.

“I finalisti sono il risultato di un ascolto attento e puntuale e rappresentano una panoramica di quella che è la linfa creativa delle nuove generazioni, alla ricerca della musica del futuro. Ringraziamo di cuore i tanti partecipanti che edizione dopo edizione rinnovano la fiducia nella nostra proposta e facciamo un grande in bocca al lupo ai 6 artisti selezionati per le finali del contest. Buona musica a tutti!”

I sei finalisti del Contest musicale indipendente per artisti emergenti sono:

Basiliscus P (Sicilia)

Calliope (Toscana)

Gemini Blue (Lombardia)

My Girl Is Retro (Umbria)

Stain (Puglia)

Tommi Scerd (Liguria)

I 2 progetti vincitori del Primo Premio e del Premio Live verranno premiati e si esibiranno venerdì 6 ottobre sempre alla Latteria Molloy durante la grande festa finale, insieme agli artisti a cui verranno assegnate le Targhe di Musica da Bere 2023.

Come dicevamo in apertura Musica da bere 2023 ha visto il rinnovo della partnership con il premio musicale a sfondo civile Music for Change anch’esso giunto alla fase finale della nuova edizione, anzi a quella delle semifinali.

Music for change 2023

Ecco i 30 semifinalisti della 14esima edizione:

Eyre (Dolcè – VR)

Lula (Roma)

Zärat (Napoi)

UNA (Pietrasanta – LU)

Calliope (Livorno)

Dionaea (Casamassima – BA)

Montegro (Roma)

Chino (Roma)

Cico Messina (Mazara del Vallo – TP)

Spaziocalmo (Milano)

Lingue (L’Aquila)

Malvax (Pavullo nel Frignano – MO)

Babele (Messina)

Lavinia (Quarto Sant’Elena – CA)

Gea (Bari)

Rosewood (Terni)

Cilio (Udine)

Plastic Haze (Roma)

Lanobile (Roma)

Ninotchka (Lecce)

Scianni (Roma)

Barbato (Acerra – NA)

Wasabi (Roma)

A Smile From Godzilla (Napoli)

Orsa (Sirone – LC)

Sbazzee (San Martino di Lupari – PD)

Young Tambo (Cesena – RA)

Chizi (Milano)

Guido Maria Grillo (Parma)

Moà (Orvieto – TR)

Gli artisti sono ammessi alla fase delle audizioni live del 2 e 3 settembre che porterà 8 di loro direttamente alla finale del Premio.

I 30 semifinalisti sono stati scelti da una giuria composita ed eterogenea che ha previsto anche la partecipazione del pubblico, tramite le votazioni sul sito. A loro si è aggiunta la Giuria Alpha Zeta che sulla scia delle partnership e degli obiettivi sociali del premio, è stata formata da giovani tra i 10 e 25 anni che ne hanno fatto richiesta; giovani del progetto Amunì di Libera contro le mafie; ragazzi, tra i sedici e vent’anni, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità giudiziaria minorile e impegnati in un percorso di riparazione (Genova; Chiavari/Tigullio; Messina; Brindisi; La Spezia; Caserta; Napoli); Giovani Partecipanti a “E!State Liberi! – campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie”.

È possibile consultare la classifica globale sul sito ufficiale di Music For Change qui.

L’edizione 2023 del Contest ha visto un record di iscrizioni: ben 904 candidature di cui 311 selezionate per la fase “Casting”. Il

Le audizioni si svolgeranno il 2 e 3 settembre presso il Mood Social Club di Rende (CS). I finalisti saranno selezionati da una commissione artistica formata dal direttore artistico Gennaro de Rosa e dai 4 coach che daranno supporto agli artisti nei giorni della residenza artistica: Cecilia Cesario (vocal coach), Stefano Amato (musicista e compositore già al lavoro con Brunori Sas), Dinastia (rapper e autore già, tra gli altri, per Marco Mengoni e J-Ax) e Rosario Canale (produttore musicale, autore e compositore).

Saranno i finalisti del premio a cui si aggiungeranno 4 sfidanti che dalle audizioni live del Mood Social Club saranno selezionati per accedere all’ormai nota fase Sound BoCS, la residenza artistica prevista in ottobre, presso il distretto creativo di Music for Change immerso nel verde, a pochi passi della centro storico di Cosenza.

La fase Finale di Music for Change, quest’anno prevede, inoltre, una serie di incontri tematici con ospiti di fama nazionale ed internazionale aperti al pubblico. Dal 3 al 14 ottobre, dodici giorni di attività intensa tra divertimento ed impegno civile, intrattenimento e contenuti.

Prossimamente saranno svelati anche i nomi dei vincitori del Premio Speciale Music for Change 2023, assegnato ad artisti di fama nazionale che nell’anno precedente hanno composto brani o album vicini ai temi di Music for Change.