DrefGold, il trapper 22enne che lo scorso anno ha pubblicato il suo album di debutto, Kanaglia, è stato trovato nella sua abitazione in possesso di droghe leggere e di una quantità cospicua di denaro contante.

In realtà DrefGold è stato arresta due giorni fa ma la notizia è stata resa nota solo nella giornata di oggi.

La polizia è arrivata a casa dell’artista in seguito alla segnalazione di alcuni vicini. Il continuo vai e vieni di ragazzi molto rumorosi sotto la villetta di DrefGold, hanno portato i vicini a interpellare le forse dell’ordine le quali hanno voluto capire meglio quel che stava avvenendo.

Per questo nella mattina di venerdì hanno fatto appostamento nelle vicinanze dell’abitazione riscontrando l’ingresso di una mezza dozzina di ragazzi. Alle 9:30, mentre DrefGold usciva per prendere un volo per recarsi sul luogo di un concerto, la polizia lo ha bloccato.

Nella casa del ragazzo a Pero, provincia di Milano, sono stati trovati hashish e Marijuana per oltre 110 grammi oltre ad una somma in contati di circa 12.000 euro. Inoltre cinque dei ragazzi presenti avevano con se un quantitativo minimo di “fumo”.

Attualmente DrefGold è fuori prigione. Dopo la convalida dell’arresto il Pubblico Ministero Letizia Mocciaro ha deciso per direttissima di non applicare la custodia cautelare. Questo in quanto non c’è una documentazione che dimostri una cessione di droga.

Così è stato disposto solo l’obbligo di firma, questo almeno fino al processo fissato per il 12 settembre.

L’avvocato del trapper, Niccolò Vecchioni, ha dichiarato:

“E’ un consumatore di cannabis e la sostanza era per uso personale“

DrefGold a sua volta durante l’udienza di convalida ha ammesso che la droga trovata è di sua proprietà negando però di averla mai venduta.

A domanda ha poi risposto che i ragazzi con lui sono suoi amici e i soldi rinvenuti sono invece ricavi dalla sua attività lavorativa di cantante.

Nelle scorse settimane il trapper aveva ricevuto una segnalazione in quanto trovato durante un Festival musicale con 8 grammi di fumo ad uso personale. Per il resto fino ad oggi DrefGold risulta incensurato.

DREFGOLD, L’artista

Elia Specolizzi, questo il vero nome di DrefGold, è nato a Racale (LE) il 16 maggio 1997. Il suo primo Mixtape contenente 34 brani esce nel 2016 e si chiama Kanaglia (titolo che verrà poi ripreso per il suo primo album ufficiale).

Con questo progetto attira l’attenzione della Universal Music Italia che lo mette sotto contratto.

Contemporaneamente entra nella scuderia della BHMG, l’etichetta creata da Sfera Ebbasta con Charlie Charles che vede nel suo roster anche Gué Pequeno e Elettra Lamborghini.

Dopo aver duettato con Sfera Ebbasta e Capo Plaza nel 2018 esce il suo album di debutto. A maggio scorso l’artista ha pubblicato il singolo inedito Drin ed è quindi partito per il Kanaglia Tour.

Il prossimo live è in calendario per il 6 settembre al Dreamland Music Festival di Lanzada in provincia di Sondrio. Qui potete vedere la nostra videointervista risalente a luglio del 2018.