Dopo il matrimonio Annalisa, Bellissima, svela il suo abito da sposa

Nell’anno in cui Annalisa ha consacrato la sua nuova vita artistica iniziato con il lancio di Bellissima a settembre scorso, la cantante è convolata a nozze con il suo fidanzato, ora ufficialmente suo marito, Francesco Muglia.

La storia con Francesco, 43enne Manager in Costa Crociere, è iniziata nel 2021 dopo che i due si sono incontrati per un’ospitata di lei su una delle famose navi turistiche.

I due sono diventati marito e moglie lo scorso 29 giugno ad Assisi mentre la festa si è svolta nella regione natale di Annalisa, la Liguria.

Su Instagram la cantante ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono con l’abito da sposta accompagnandoli con questa didascalia:

“Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa.

Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi.

L’amore per l’amore. 29/6/2023“.

Annalisa sta vivendo un momento d’oro. Dopo il lancio di Bellissima l’artista ha pubblicato Mon amour, brano che continua a spopolare anche a mese dal lancio e, per l’estate 2023, ha pubblicato con Fedez e Articolo 31 Disco paradise, brano che si sta rivelando tra i maggiori successi della bella stagione sia per quando riguarda la classifica radio che quella degli streaming.

Secondo i rumors l’artista potrebbe tornare in gara al Festival di Sanremo. Amadeus la vorrebbe a tutti i costi nel suo ultimo (per il momento) atto sul palco dell’Ariston. Nel frattempo sono in vendita i biglietti per il primo tour nei palasport della cantautrice, qui le date, e a settembre arriverà il nuovo album.