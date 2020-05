Sarà disponibile dal 14 maggio per Dogozilla Empire / Sony Music il nuovo singolo di Don Joe Spaccato, che per l’occasione ha coinvolto Madame e Dani Faiv.

Non è la prima volta che Don Joe si affida a nuove leve del panorama musicale per le sue produzioni. Madame e Dani Faiv sono tra i talenti che il producer considera tra i più promettenti della nuova scena musicale.

Spaccato arriva a qualche settimana da Algoritmo, il nuovo singolo di Willie Peyote con la straordinaria partecipazione di Shaggy, una delle voci più iconiche del rap internazionale, la cui produzione è firmata da proprio da Don Joe (Ne abbiamo parlato Qui).

Il nuovo singolo di Don Joe Spaccato è nato tra beat, provini e take di Madame nello studio del produttore milanese.

Mentre stavano lavorando su altri progetti, Don Joe e Madame hanno composto il ritornello. Nel giro di pochi giorni i due hanno registrato il pezzo e chiamato Dani Faiv affinché inserisse una sua strofa.

“Il brano nasce sicuramente dalla stima artistica che nutro verso Madame e Dani e quello che stanno dando oggi alla musica. Abbiamo scritto insieme questo pezzo per spingere le persone a “Spaccare”, a lasciare il segno in qualche modo perché ora come non mai dobbiamo dare il massimo e mettercela tutta!”