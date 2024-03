Ditonellapiaga, in attesa di “Flash” arriva il nuovo singolo “Mary”

Ditonellapiaga, “Mary“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 22 marzo, “Mary” (BGM / Dischi Belli) è il nuovo singolo di Ditonellapiaga e anticipa “Flash“, il nuovo album della cantautrice in uscita venerdì 10 maggio in tre diversi formati: Vinile Deluxe Edition (edizione limitata colorata e numerata – 180 gr), Vinile Nero (180 gr) e CD.

DITONELLAPIAGA, “MARY”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Brano dal sapore cantautorale, “Mary” è il punto dove le vibes innovative e istrioniche di Ditonellapiaga incontrano la penna visionaria de La Rappresentante di Lista:

“Con Veronica e Dario abbiamo scritto Mary in un caldo giorno di fine aprile a Palermo. Ero entrata in studio con l’idea di scrivere un brano su una ragazza che desiderava andare nello spazio, ma durante la finalizzazione del ritornello, proprio nel momento in cui non riuscivamo a trovare le parole giuste, ci è venuto spontaneo giocare con il testo, inventando frasi e qualche assurdità.

Tra queste il fatto che Mary, più che di andare nello spazio, avesse voglia di fare l’amore. Rileggendo il testo, ci siamo resi conto della bellissima metafora che si era venuta a creare in maniera assolutamente ingenua e involontaria. Da quel momento in poi abbiamo proseguito la scrittura con questa doppia narrazione e ci siamo divertiti moltissimo. Lavorare con Dario e Veronica è davvero travolgente. Quel giorno in studio c’era un via vai di musicisti, amici e parenti, tutti coinvolti nel dare un piccolo contributo alla scrittura della pazza storia di Mary”.

Una storia incorniciata da un pulsante soundscape dance, impreziosito da martellanti pills pop, che accompagna l’avvincente avventura di questa sedicenne timidamente vanitosa con la passione per la cosmologica e un’irrefrenabile curiosità di esplorare l’universo, che si fonde con il desiderio di abbandonarsi alla libido, facendo per la prima volta l’amore.

DITONELLAPIAGA, “MARY”: testo DEL BRANO

Mary aveva un sogno, un debole

orbite celesti e nuvole

Mary non voleva credere

che un angelo è un angelo

Mary ha gli occhi grandi, è una città

sogna di volare, è carica

lei non aveva mai visto una stella

arrivare dal minimo al massimo

Mary Mary Mary

Libera

Senza limite

Fammi volare più su

poi godere

di più

mi fa bene

non guardare mai giù

vuoi vedere

la mia amica atomica

viene a caduta libera

Giù, ancora di più

vai giù, ancora di più

Mary ha sedici anni, è timida

sogni nel cassetto e vanità

non aveva mai fatto l’amore

lo trova galattico, selvatico

è un missile dolcissimo, lui

col suo rossetto lucido, lei

non aveva mai detto ti amo

e l’ha fatto in un attimo

che brivido

Fammi volare più su

poi godere

di più

mi fa bene

non guardare mai giù

vuoi vedere

la mia amica atomica

viene a caduta libera

Giù, ancora di più

vai giù, ancora di più

Fammi volare più su, più su

Fammi volare più su, più su

Fammi volare più su, più su, più su

Fammi volare più su

poi godere

di più

mi fa bene

non guardare mai giù

vuoi vedere

la mia amica atomica

Vai più su, più su, più su, più su

Foto di copertina di Irene Montini