Ditonellapiaga: un brano up-tempo con echi della house di fine anni ’90 per il nuovo singolo “È tutto vero”

Ditonellapiaga È tutto vero testo e significato del brano, seconda anticipazione del nuovo disco della cantautrice.

Per la cantautrice che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere dal palco del Festival di Sanremo dove ha presentato il brano “Chimica” con Rettore i prossimi mesi si preannunciano densi di nuova musica.

Ditonellapiaga infatti sarà impegnata in due appuntamenti live. Il primo, organizzato da Magellano Concerti, in programma il 15 maggio a Largo Venue, il secondo a Milano durante una delle giornata del MI AMI Festival che si svolgerà dal 24 al 26 maggio.

Ditonellapiaga è tutto vero significato del brano

Margherita Carducci, questo il vero nome di Ditonellapiaga, dopo aver mostrato la sua parte più intima nei mesi scorsi con il singolo “Fossi come te“, torna in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 12 giugno con “È tutto vero“, brano in uscita per BMG/Dischi belli.

Il pezzo è caratterizzato da sonorità house di fine anni ’90 che viaggiano su cassa dritta e un martellante synth bass, un brano up-tempo da ballare a perdifiato.

Ecco come lo racconta Ditonellapiaga:

“Un concerto di opinioni altrui, genitori, sorelle e altri, sempre pronti a criticare la qualunque al momento meno opportuno, va a scontrarsi con la mia personale visione di me stessa: contraddittoria, cangiante ma allo stesso tempo 100% me. E quando il chiacchiericcio diventa troppo rumoroso per essere ignorato rimane solamente una cosa da fare: caricarsi della giusta dose di autoironia e confessare che hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno, che non è vero niente o che forse in realtà è vero tutto, perché in fin dei conti a volte la verità è così poco interessante”

Questo pezzo è il secondo estratto dal nuovo album di prossima uscita.

Ditonellapiaga è tutto vero testo

In arrivo il 12 gennaio