Disco Zodiac: il singolo “Vino” parla di una fuga d’amore spericolata

La band romana Disco Zodiac pubblica il singolo Vino, che anticipa l’uscita dell’album di debutto prevista per il 2020. Il brano è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming dal 4 ottobre 2019.

Vino (Rumore di zona / The Orchard) parla di una fuga d’amore spericolata, frutto di un rimorso mai dichiarato. Il brano suona come una canzone degli anni ’80, ma rivista in chiave moderna. La produzione è di Marta Venturini, che ha già collaborato con Calcutta e Viito.

In merito al nuovo singolo, registrato allo Studio Nero di Roma, i Disco Zodiac hanno dichiarato: “Stiamo vivendo questa release con estrema serenità ma non vediamo l’ora che sia fuori. Lo abbiamo scelto come primo singolo dell’album perché ti rapisce da subito. Già dai primi secondi lo percepisci come qualcosa che ti arriva addosso e difficilmente riusciresti a cambiare traccia“.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto da Vincenzo Zeno e a breve disponibile su YouTube. Il video ha forti richiami agli anni ’50 e ’70: racconta un viaggio in macchina all’interno di un set cinematografico, dove i due protagonisti – al volante di una Cadillac – si muovono tra realtà e cinema. A questo proposito, i Disco Zodiac raccontano: “Inizialmente volevamo realizzare una specie di grande screensaver più che un videoclip, siamo partiti da una tecnica di ripresa obsoleta per poi dare al video un’identità particolare“.

Disco Zodiac, chi sono

I Disco Zodiac si formano ufficialmente a Roma all’inizio del 2012. La band è composta da: Alessio Modica (voce e chitarra), Lorenzo Lambusta (chitarra), Marco Pula (batteria), Jacopo Pisu (basso) e Michele Tortora (tastiere).

Nati come cover band degli Arctic Monkeys, in breve tempo i Disco Zodiac iniziano a lavorare a propri brani inediti. Il primo singolo è Astratte deduzioni del 2014. Nell’estate dello stesso anno, la band partecipa al contest Postepay Rock in Roma Factory aggiudicandosi il premio della giuria. Ciò consente loro di salire sul palco di Rock in Roma l’anno successivo come band d’apertura per il concerto degli Alt-J.

Nell’estate 2018, i Disco Zodiac pubblicano il singolo Della Città. Nel 2019, sono finalisti del contest 1M Next e lanciano il nuovo brano Vino, mentre stanno lavorando al loro primo progetto discografico con la produzione artistica di Marta Venturini.

La musica dei Disco Zodiac presenta gli elementi distintivi della generazione dei ventenni di oggi. Confusi, inconsciamente nostalgici e con l’irrequietezza per un futuro incerto, gli elementi della band – tutti ragazzi della periferia romana – uniscono le loro diversità. Così, creano una realtà musicale che si muove tra passato e contemporaneo. Il sound potrebbe definirsi “retrò-pop” per le sonorità un po’ vintage che spaziano dagli anni ‘60 ai ‘90, ma che strizzano l’occhio al nuovo indie pop di matrice italiana.