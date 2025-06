I Dirotta Su Cuba festeggiano i 30 anni con il Let’s celebrate Tour II

I Dirotta Su Cuba compiono 30 anni e per l’occasione lanciano la riedizione in vinile colorato di Dirotta Su Cuba, il loro primo album.

Il vinile, di colore arancione con copertina e libretto originali, arricchito con foto inedite, gadget e locandine, pubblicato e distribuito da Warner è disponibile in tutti i negozi di dischi e sullo store ufficiale Warner Music Italy.

Il primo album della band fiorentina formata Simona Bencini, Rossano Gentili e Stefano De Donato Dirotta Su Cuba pubblicato il 21 aprile 1995 per la CGD.

L’album fu anticipato dal singolo Gelosia, vero e proprio tormentone della nuova corrente acid jazz italiana.

Il successo fu enorme e Dirotta su Cuba ottenne il Disco di Platino e dall’album furono estratti ben 5 singoli: Gelosia, Solo Baci feat. Nick The NightFly, Liberi Di Liberi Da, Dove Sei? e Legami. Tutti in vetta alle classifiche dell’airplay radiofonico.

Simona Bencini dichiara: “Dirotta su Cuba mi ha dato un’identità, come cantante e come artista e mi ha permesso di crescere, di misurarmi nei miei talenti e nei miei limiti. Metà della mia vita, avevo 20 anni quando sono entrata nella band, è stata permeata da questa avventura bellissima, con i suoi alti ed i suoi bassi, con le sue gioie e dolori, un’avventura che dura da oltre 30 anni”.

Sono passati 30 anni da quell’album e i Dirotta su Cuba, capitanati dalla vulcanica front woman Simona Bencini, dopo cambi di formazione e line-up sono pronti per celebrare questo importante anniversario.

Dopo la prima data al Blue Note di Milano il tour continuerà in giro per l’Italia e sarà un’occasione per poter riascoltare live l’intero l’album che li ha resi celebri e che ha aperto una vera e propria strada al funky italiano.

Dirotta su Cuba Let’s celebrate Tour II – 30 Years

12 giugno – Casa del Jazz, Roma (RM)

25 giugno – Sugar is Back, Isola d’Elba (LI)

27 giugno – Museo della Civiltà del Vino Primitivo, Manduria (TA)

28 giugno – Masseria Guardiola, Andria (BT)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI