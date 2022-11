Diodato torna nei club. 10 date in Europa la prossima primavera

Diodato Live nei club nel 2023.

Dopo il tour mondiale che lo ha portato in giro per l’Europa e gli Stati Uniti, Diodato torna con 10 date nella primavera 2023 in Italia, Spagna, Germania, Francia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca prodotte e organizzate da OTR LIVE.

Questi gli appuntamenti.

DIODATO LIVE NEI CLUB 2023

15 aprile Club Hall A Padova

20 aprile Alcatraz A Milano

22 aprile Teatro Della Concordia Di Torino

27 aprile Estragon A Bologna

29 aprile Atlantico A Roma

11 maggio Clamores A Madrid

18 maggio Maschinenhaus A Berlino

20 maggio Café De La Danse A Parigi

26 maggio Club Bitterzoet Di Amsterdam

27 maggio Praga Presso Palàc Akropolis

Le prevendite delle date italiane di Diodato sono già aperte da oggi e disponibili sui circuiti autorizzati e al seguente link. Allo stesso indirizzo saranno disponibili le prevendite delle date europee.

Diodato ha recentemente pubblicato il brano Se mi vuoi (Carosello Records) inserito nella colonna sonora di Diabolik – Ginko All’Attacco, in cui il cantautore appare in un cameo che poi è stato messo nel videoclip ufficiale. LEGGI QUI

Si tratta della seconda esperienza nel mondo del cinema dopo aver scritto e interpretato il brano Che Vita Meravigliosa, pubblicato come singolo il 29 novembre 2019 e parte della colonna sonora del film La dea fortuna, diretto da Ferzan Özpetek.

Foto: Mattia Zoppellaro

