Dile in “Duemilaventi” racconta i rapporti umani post pandemia

A poche settimane dall’uscita di Mondocane, che aveva segnato il suo ritorno sulle scene, Dile lancia un nuovo singolo. Il brano si intitola Duemilaventi (under exclusive license to Believe Artist Services); ed è disponibile negli store digitali dall’1 luglio 2022.

Duemilaventi svela un ulteriore aspetto dell’animo del cantautore abruzzese. Il singolo è il racconto di quanto gli ultimi due anni abbiano inciso sui rapporti interpersonali. Alla distanza fra i corpi se n’è aggiunta una emotiva con cui fare i conti. Questa lontananza emotiva prende forma in tanti gesti: in uno sguardo negato, in un abbraccio sfuggente, nei progetti di vita comune che non sono più tali, nella mancanza di contatto e di comprensione, che trasforma un rapporto affiatato in un’unione di solitudini.

Il brano di Dile è in apparenza malinconico e nostalgico. In realtà, è intriso di positività; ed esprime un profondo senso di gratitudine per ciò che si è provato. Duemilaventi è allo stesso tempo un saluto e un ritorno. Descrive quella dolce e amara consapevolezza di non poter più tornare indietro. Ciò che resta è solo il desiderio di quei momenti che sembravano perfetti, di un abbraccio, di uno sguardo che faccia tornare a casa, almeno per un attimo. Si tratta di una consapevolezza, che, nonostante faccia male, aiuta a crescere e maturare.

Con Duemilaventi, Dile mostra nuove sfumature della sua musica, senza però perdere la profondità di scrittura che l’ha caratterizzato sin dall’inizio del suo percorso artistico.