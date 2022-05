Dile: il brano “Mondocane” racconta la strategia “chiodo-scaccia-chiodo”

Dopo un anno dalla pubblicazione di Maledetti noi, Dile torna con un brano inedito che dà inizio al suo nuovo percorso musicale. Il singolo si intitola Mondocane ed è negli store digitali dal 13 maggio 2022 (Under exclusive license to Believe Artist Services).

Mondocane è il racconto di una storia d’amore e di ciò che ne resta. Dile canta l’illusione che certe ferite possano essere alleviate dall’arrivo di un nuovo amore, ma anche la consapevolezza che il tempo non cancellerà i ricordi passati. I momenti felici si alternano al rancore per ciò che si è fatto e che non è bastato, con la necessità di andare avanti nonostante la delusione.

Quella narrata dall’artista è la classica strategia del “chiodo-scaccia-chiodo” a cui tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo inutilmente fatto ricorso per sfuggire dai fantasmi delle relazioni passate. Dile, in modo irriverente, risponde ricordando l’imprecazione dialettale solitamente utilizzata dal nonno.

Il brano, prodotto da Iacopo Sinigaglia, vive di contrasti. Il testo è ruvido, intimo e irruente, in sitonia con quella che è ormai diventata la cifra stilistica di Dile. Ad esso si contrappone un sound dai toni più “spensierati”, che strizza l’occhio al pop cantautorale, genere a cui l’artista appartiene. Il sound risalta l’intensità vocale di Dile; e camuffa la sofferenza di un racconto, espressa dal testo, nel quale è facile rispecchiarsi.