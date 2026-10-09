L’unica cosa che so, il nuovo singolo di Destro, esce venerdì 9 ottobre 2026 per Beat Sound. Il brano, che arriva dopo Niente di speciale e Se soltanto fosse vero e non soltanto un desiderio, dà il titolo al suo primo album, L’Unica Cosa Che So E Che Faccio.

Il significato di L’unica cosa che so: la certezza di aver trovato se stessi

Il brano inaugura una nuova fase del percorso di Destro: un pop dalle vibrazioni rock, diretto e identitario, con cui l’artista racconta un’idea di sé fatta di libertà, consapevolezza e voglia di seguire una direzione precisa.

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“Con questa canzone ho trovato me stesso. È la prima volta che sento di essere riuscito a mettere dentro un brano esattamente quello che voglio essere. Parlo di libertà, ma senza fragilità. È una consapevolezza: so chi sono, so cosa voglio fare e questa è la direzione che voglio seguire”, spiega Destro.

Chi è Destro

Destro, nome d’arte di Luca Castrignanò, muove i primi passi nella musica nel Salento: inizia a cantare a dodici anni e poi passa alla scrittura. Dopo la finale del Premio Lunezia, dove con Limited Edition riceve il Premio Speciale Radio Bruno, intraprende una collaborazione con il produttore Beppe Stanco per Beat Sound.

Nel 2021, dopo il percorso ad Area Sanremo, viene selezionato da Amadeus e dalla commissione artistica di Sanremo per Sanremo Giovani con Agosto di piena estate.