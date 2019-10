E’ uscito Adieu (Inri / Artist First), il nuovo singolo di Dente che arriva dopo Anche se non voglio e anticipa il nuovo album che arriverà a tre anni di distanza da Canzoni per metà. Il brano sarà in rotazione radiofonica a partire dal 18 ottobre.

Adieu è un brano malinconico caratterizzato suoni semplici e da un linguaggio immediato, che affronta con delicatezza il tema dell’addio, considerato come una opportunità per rigenerarsi e tornare a vivere.

“Adieu è una canzone liberatoria che parla di andare via, di cambiare, di provarci, di lasciarsi alle spalle e di lasciarsi andare. E’ una canzone naturale, quasi nuda, fatta di pochi e semplici accordi, scritta di getto e senza pensarci troppo su.”

Queste le parole di Dente, artista considerato come il piccolo principe del nuovo cantautorato italiano per il suo stile unico e immediato. Lo scorso anno l’artista ha collaborato alla realizzazione dello spettacolo Contemporaneamente Insieme anche d’estate insieme a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale e Guido Catalano (Qui il nostro articolo).

DENTE

Adieu e Anche se non voglio anticipano il nuovo album di Dente che vedrà la luce nel 2020 e sarà accompagnato da un tour prodotto da Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics, che avrà un’anteprima a dicembre. Ecco le date:

3 Dicembre – Santeria Toscana – Milano – SOLD OUT

5 Dicembre – Monk – Roma

Foto di Ilaria Magliocchetti Lombi