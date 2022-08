Deddy anticipa ad alcuni fan in giro per l’Italia il nuovo singolo, “Casa gigante”

Deddy Casa gigante testo e significato del nuovo singolo che il cantante lanciato da Amici 21 sta presentando in anteprima ai suoi fan in attesa dell’uscita ufficiale.

Per l’estate 2022 Deddy ha lanciato il singolo Luci addosso, un brano scritto da Raige, Andrea Pugliese, Emanuele Lovito, Matteo Di Nunzio e Dennis stesso (questo il vero nome dell’artista).

Il brano ha dato anche il nome al tour estivo di Deddy che prevede ancora una data: il 27 agosto alle ore 21 al Castello di Santa Severa a Spianata dei Signori, in provincia di Roma.

In questi giorni l’artista sta inoltre incontrando i suoi fan a sorpresa, annunciando solo con una manciata di ore di anticipo. In queste occasioni Deddy presente loro in anteprima un brano inedito.

Deddy Casa gigante significato del brano

La nuova canzone si intitola Casa gigante ed è stata scritta da Deddy con Michael Tenisci (già autore per Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso, tra gli altri) per quel che riguarda il testo. La musica invece è di Deddy, Michael Tenisci e Tom Beaver. Quest’ultimo già al lavoro, oltre che su brani precedenti di Deddy, con Il Tre.

Il 13 agosto in uno stabilimento a Pescara, Deddy ha ha fatto ascoltare per la prima volta ad alcuni suoi fan il nuovo brano. La canzone sarà lanciata come nuovo singolo dell’artista nel mese di settembre con Warner Music Italy.

Il pezzo è una canzone che racconta di un amore finito e di quello che ha lasciato in chi lo ha vissuto, ma anche di quello che si è portato via lasciando un vuoto che fa sembrare la stanza una casa gigante.

Al momento non si hanno invece ancora notizie sull’uscita di un secondo album. Il primo disco, Il cielo contromano, è stato certificato con il disco di platino anche grazie al repack intitolato Il cielo contromano su Giove.

Deddy Casa gigante testo

In arrivo prossimamente. Ecco un estratto in anteprima…

Hai lasciato la tua voce dentro la mia stanza

In questa casa gigante l’aria un po’ mi manca

Quando non ci sei e non so dove vai

Guardo il cielo e le stelle mi sembrano spente

E non c’è più la complicità

Capire da un sguardo che succederà

Hai preso un po’ di me io ho preso un po’ di te

E tutto questo adesso non c’è