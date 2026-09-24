di
Chiara Tebaldini
News
Condividi su:

De.Stradis, Crisalide con Lauryyn: il singolo nato in un Ferragosto a Bologna

Dopo l'estate di live, cinque date da Brescia a Cremona da solista e con la band

De.Stradis e Lauryyn in una cucina, nella foto del singolo Crisalide
News di Chiara Tebaldini
Condividi su:

Crisalide è il nuovo singolo di De.Stradis feat. Lauryyn per Senza Dubbi e Sun Village, distribuito da Believe, disponibile da venerdì 25 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Con il lancio del brano l’artista annuncia anche nuove date live.

La produzione del singolo, realizzato sul finire del lavoro sull’album d’esordio Appartengo al mare, è curata da Filippo Bubbico. L’arrangiamento è costruito interamente sugli strumenti a corda, con chitarra, basso e il violino di Rachele Innocenti.

De.Stradis e Crisalide: la nascita del brano

Crisalide nasce nell’estate 2025 quando l’artista si trova a Bologna. In un’estate senza mare De.Stradis racconta una città deserta e l’inizio di una relazione.

“Ho scritto Crisalide un anno fa, durante il mio primo Ferragosto a Bologna: una città abbandonata a se stessa, ma proprio per questo da vivere lentamente. La associo all’inizio di una frequentazione, perché quel rallentamento e la fuga dal caldo, dal romantico proletariato di chi non può permettersi le ferie, fanno trovare del sentimento anche nel luogo più angusto.”

Il suono è ancora più acustico e minimale, con la voce in primo piano e la registrazione su nastro analogico. Lauryyn, cantante della scena R&B italiana, porta nel brano una melodia personale e una propria chiave di lettura del tema.

“Il brano è nato dalla chitarra ed è, per la prima volta in un mio progetto, interamente suonato da strumenti a corda: chitarra, basso e violini. Lo scorso gennaio l’ho fatto ascoltare ad Aurora (Lauryyn), che se n’è innamorata e ha voluto metterci del suo: non l’avevo mai sentita in queste sonorità e il risultato mi ha molto colpito”, racconta l’artista.

I nuovi appuntamenti live

Dopo un’estate di live, l’artista annuncia una nuova serie di appuntamenti dal vivo da solista e con la band.

Data Città
18 ottobre 2026 Brescia, Finale di Musica da Bere
7 novembre 2026 Parma, Barezzi Festival
27 novembre 2026 Roma, Largo Venue
29 novembre 2026 Bologna, Bahamaus
23 gennaio 2027 Cremona, Arci Arcipelago

La storia di De.Stradis

De.Stradis, nome d’arte di Vincenzo Destradis, è un musicista cresciuto in Puglia che ha studiato al Conservatorio di Bologna. Da oltre dieci anni collabora con il produttore Filippo Bubbico. Nel 2023 pubblica Quadri d’autore, seguito dall’EP d’esordio Duale.

Nel 2024 con Quadri d’autore è tra gli otto vincitori di Musicultura e ottiene il premio del pubblico e quello per la migliore performance nelle audizioni al Teatro Lauro di Macerata.

A novembre 2024 pubblica Un Vortice, che porta dal vivo in un tour nei club di Roma, Pisa, Torino, Lecce, Taranto, Bologna e Modena. Seguono Tu somigli e Cit. feat. Nico Arezzo: i tre singoli anticipano Appartengo al mare, il primo disco di inediti, pubblicato il 9 gennaio 2026.

All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo durante il concerto di Tor Vergata nell'immagine del test "Quale canzone di Ultimo sei?" di All Music Italia 1

Quale canzone di Ultimo ti rappresenta? Fai il test
Sfera Ebbasta nella foto promozionale di Lontano, primo singolo da Purosangue 2

Sfera Ebbasta, Lontano è il primo estratto da Purosangue
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 3

Ultimo a Tor Vergata: scaletta ufficiale de La Favola per sempre, il concerto dei record
Luciano Ligabue durante il tour La Notte di Certe Notti nei palasport 2026 4

Ligabue riparte da Verona: la nuova scaletta del tour nei palasport
Marco Mengoni con una cornetta telefonica accanto a un telefono nero, nel progetto Allo Sbagliato 5

Marco Mengoni diventa direttore creativo di Allo Sbagliato, il nuovo offline club di Milano
Achille Lauro in concerto a San Siro durante il tour Comuni Immortali 6

Achille Lauro, il concerto di San Siro in tv: quando va in onda su Canale 5
I giudici di X Factor 2026 Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama al tavolo della giuria durante le Audizioni 7

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della seconda puntata delle Audizioni
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Laura Pausini annuncia nuove date del IO CANTO YO CANTO World Tour 2026/2027 9

Laura Pausini, la scaletta di IO CANTO World Tour 2026: tutte le date e i biglietti
Radio Date 25 settembre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday 10

Radio Date 25 settembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Cerca su A.M.I.