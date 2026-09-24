Crisalide è il nuovo singolo di De.Stradis feat. Lauryyn per Senza Dubbi e Sun Village, distribuito da Believe, disponibile da venerdì 25 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Con il lancio del brano l’artista annuncia anche nuove date live.

La produzione del singolo, realizzato sul finire del lavoro sull’album d’esordio Appartengo al mare, è curata da Filippo Bubbico. L’arrangiamento è costruito interamente sugli strumenti a corda, con chitarra, basso e il violino di Rachele Innocenti.

De.Stradis e Crisalide: la nascita del brano

Crisalide nasce nell’estate 2025 quando l’artista si trova a Bologna. In un’estate senza mare De.Stradis racconta una città deserta e l’inizio di una relazione.

“Ho scritto Crisalide un anno fa, durante il mio primo Ferragosto a Bologna: una città abbandonata a se stessa, ma proprio per questo da vivere lentamente. La associo all’inizio di una frequentazione, perché quel rallentamento e la fuga dal caldo, dal romantico proletariato di chi non può permettersi le ferie, fanno trovare del sentimento anche nel luogo più angusto.”

Il suono è ancora più acustico e minimale, con la voce in primo piano e la registrazione su nastro analogico. Lauryyn, cantante della scena R&B italiana, porta nel brano una melodia personale e una propria chiave di lettura del tema.

“Il brano è nato dalla chitarra ed è, per la prima volta in un mio progetto, interamente suonato da strumenti a corda: chitarra, basso e violini. Lo scorso gennaio l’ho fatto ascoltare ad Aurora (Lauryyn), che se n’è innamorata e ha voluto metterci del suo: non l’avevo mai sentita in queste sonorità e il risultato mi ha molto colpito”, racconta l’artista.

I nuovi appuntamenti live

Dopo un’estate di live, l’artista annuncia una nuova serie di appuntamenti dal vivo da solista e con la band.

Data Città 18 ottobre 2026 Brescia, Finale di Musica da Bere 7 novembre 2026 Parma, Barezzi Festival 27 novembre 2026 Roma, Largo Venue 29 novembre 2026 Bologna, Bahamaus 23 gennaio 2027 Cremona, Arci Arcipelago

La storia di De.Stradis

De.Stradis, nome d’arte di Vincenzo Destradis, è un musicista cresciuto in Puglia che ha studiato al Conservatorio di Bologna. Da oltre dieci anni collabora con il produttore Filippo Bubbico. Nel 2023 pubblica Quadri d’autore, seguito dall’EP d’esordio Duale.

Nel 2024 con Quadri d’autore è tra gli otto vincitori di Musicultura e ottiene il premio del pubblico e quello per la migliore performance nelle audizioni al Teatro Lauro di Macerata.

A novembre 2024 pubblica Un Vortice, che porta dal vivo in un tour nei club di Roma, Pisa, Torino, Lecce, Taranto, Bologna e Modena. Seguono Tu somigli e Cit. feat. Nico Arezzo: i tre singoli anticipano Appartengo al mare, il primo disco di inediti, pubblicato il 9 gennaio 2026.