E’ uscito per l’etichetta Soundroots con distribuzione Believe il nuovo singolo di Davide Rossi. L’artista, quarto classificato all’ultima edizione di X Factor, ha pubblicato il singolo Un Altro Giorno (The best is yet to come).

Il giovane, componente del Team di Malika Ayane nel talent di Sky Uno, incantò il pubblico per la sua voce e la sua eleganza, elementi confermati nel nuovo brano.

Durante X Factor (Qui e Qui le nostra videointerviste) ha pubblicato il singolo inedito Glum (ne abbiamo parlato Qui).

Un Altro Giorno (The best is yet to come) porta la firma dello stesso Davide Rossi con Eugenia Martino e Fabio Raponi. I tre si sono occupati anche dell’arrangiamento. Il brano è stato scritto durante il periodo di quarantena e si contraddistingue per un sound pop, unito alle atmosfere dance anni ’90. Un mix perfetto per valorizzare il timbro vocale del giovane cantautore.

DAVIDE ROSSI UN ALTRO GIORNO (THE BEST IS YET TO COME)

“Rimane la voglia di divertirsi, di viaggiare e di provare tutte le emozioni che un’estate in tempi normali avrebbe regalato. Anche se quest’estate non sarà come le altre, il meglio arriverà presto. Un altro giorno, il nostro giorno, quello in cui torneremo a vivere tutte le nostre emozioni, insieme. E ricorda, ‘The best is yet to come’.”

Queste le parole di Davide Rossi.

Il brano è accompagnato da un videoclip girato a Pescara dal regista Roberto Parisse. Il video traduce in immagini il desiderio irrefrenabile di tornare a vivere, ad amare e il sogno di un estate tutta da scoprire.

Foto di Luca Parisse