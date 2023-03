Davide Mogavero: storia, cadute e risalite del primo artista a partecipare sia a X Factor che ad Amici

Siamo nel 2010 e nella quarta edizione di X Factor si presenta un ragazzo di soli 17. A colpire pubblico è giuria è il timbro sabbiato, sporco, vissuto, della sua voce. Si chiama Davide Mogavero e, cinque anni dopo diventerà anche il primo artista a partecipare anche al talent show concorrente, Amici di Maria De Filippi.

Ma partiamo dall’inizio…

Chi è Davide Mogavero

Davide, classe 1993, è nato a Salice Salentino in provincia di Lecce). I primi anni, come per tanti altri ragazzi che sognano di far musica, li dedica allo studio della materia e alle partecipazioni in numerosi Contest musicali portando a casa anche qualche vittoria.

Nel periodo 2009/2010 Mogavero inizia a lavorare con la Dueffel Music, etichetta discografica di Franco, Francesco ed Ernesto Migliacci che, tra le altre cose, ha portato alla vittoria Simone Cristicchi al Festival di Sanremo nel 2007.

Dopo un tentativo fallito di partecipare al Festival tra le nuove proposte la prima grande occasione per Davide arriva quando viene selezionato, sempre nel 2010, nella categoria Under 24 (capitanata da Mara Maionchi) a X Factor.

Il percorso a X Factor e la vittoria sfiorata

Con l’aiuto della discografica, che avrebbe anche voluto produrlo, e della Vocal coach Rossana Casale, Davide Mogavero si mette subito in luce per la sua precisione e per il timbro graffiato e riconoscibile.

Queste qualità unite ad un bel aspetto che fa presa sulle teen ager, portano il ragazzo fino alla finale. Nel suo percorso brani dalle sfumature rock come I Don’t want to miss a thing ma anche i Negramaro e versioni molto personali di Novembre di Giusy Ferreri e Amore di plastica di Carmen Consoli.

Il ragazzo arriva dritto alla finale del programma insieme a Nevruz (visto di recente a Una voce per San Marino) e Nathalie, entrambi della squadra di Elio. La quarta edizione di X Factor viene vinta da Nathalie con il 60% delle preferenze contro il 40% di Davide, secondo classificato.

A far la differenza sono soprattutto gli inediti. Molto bello quello di Nathalie (In punta di piedi, da lei scritto), decisamente mediocre e troppo “vecchio” quello di Mogavero, Il tempo migliore, scritto da Francesco Renga e Luca Chiaravalli.

A novembre 2010 esce l’EP Il tempo migliore che debutta alla posizione numero #29 della classifica album FIMI.

Il post X FActor

Dopo il talent Davide Mogavero continua a lavorare con il suo team. L’obiettivo è tentare di arriva sul palco del Festival di Sanremo tra le Nuove proposte. Ci prova nel 2012, direzione artistica di Gianmarco Mazzi con Gianni Morandi alla conduzione, con il brano L’ultima bugia. Il pezzo è tra quelli selezionati alle audizioni ma non viene scelto per il Festival.

L’ultima bugia diventa quindi il primo singolo estratto dal suo nuovo album, Benvenuto al mondo, fuori a giugno del 2012. Il disco contenente anche i singoli Ad ogni dose e If I could only keep my head, entra alla #46 della classifica FIMI.

Davide non demorde e continua a studiare musica facendo la spola tra il Salento e Roma, e ad esibirsi live.

Tra il 2013 ed il 2014 assieme a Cristina Di Benigno realizza un racconto dal titolo La Strada Verso Un Sogno su Wattpad dove sue sono anche le 5 cover che accompagnano a mo’ di colonna sonora lo scritto; tra gli artisti scelti da riproporre anche Bryan Adams, effettivamente molto vicino allo stile vocale del nostro e probabilmente anche alle sue intenzioni artistiche.

Questo fino al 2015 quando, ancora prima di Enrico Nigiotti e Gaia Gozzi, diventa il primo artista a partecipare ad entrambi i talent show di successo italiani. Arriva infatti la chiamata da Amici di Maria De Filippi.

Cliccate in basso su continua se volete conoscere il percorso di Davide Mogavero nel talent di Canale 5 e cosa fa oggi.