“Attraverso” è la nuova riflessione in chiave pop della cantautrice Daria Huber

Lo scorso 8 marzo è uscito il nuovo singolo della cantautrice Daria Huber, “Attraverso“, un brano scritto dall’artista insieme a Serena Ventre, che che ci invita a riflettere su noi stessi.

Il brano è stato prodotto dalla stessa Daria che, notizia degli scorsi giorni, è tra i 150 artisti scelti nelle selezioni dell’1MNext, il Contest per emergenti del Primo Maggio Roma.

Prodotto dalla stessa Daria, “Attraverso” è un brano dalle sonorità pop, caratterizzato da batterie incalzanti che, insieme ad una linea di basso semplice ma non scontata, sorreggono un universo sonoro ricco di synth e chitarre elettriche pop, lasciando il giusto spazio alla voce limpida di Daria Huber.

Questa canzone prosegue il racconto avviato in “Verde semaforo”, il precedente singolo della cantautrice uscito il 12 gennaio scorso. Ora Daria Huber racconta la necessità di darsi da fare e di non arrendersi per superare gli ostacoli che troppo spesso ci separano da ciò che vogliamo davvero.

Una narrativa che prevede un continuo mettersi in discussione e interrogarsi sul passato e su quello che ci ha portato ad essere le persone che siamo…

“Credo sia fondamentale guardarsi dentro ogni tanto e capire perché siamo quello che siamo e soprattutto come andiamo a rifletterci sugli altri. Senza neanche rendercene conto attraversiamo e veniamo attraversati dalle persone e finiamo sempre per lasciarci qualcosa dentro a vicenda. Trovo che tutto questo sia spaventoso quanto affascinante” ha dichiarato la cantautrice.

Foto di copertina di Marcella Huber