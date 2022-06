Dargen d’Amico: nel nuovo singolo Ubriaco di te c’è il lato più leggero dell’amore

Dargen d’Amico pubblicherà Ubriaco di te, il suo nuovo singolo su tutte le piattaforme digitali mercoledì 15 giugno e in radio da venerdì 17 giugno. Il brano è già disponibile in presave. Scopriamo insieme tutte le curiosità sul pezzo in questione.

Il significato di Ubriaco di te di Dargen d’Amico

La nuova canzone dell’artista attualmente impegnato al tavolo della giuria della nuova edizione di X Factor e in tour con i suoi live in tutta Italia, è una canzone che sarà a tutti gli effetti il candidato tormentone di Dargen per l’estate 2022.

Il pezzo è stato definito come un pezzo dove il rapper racconta il lato più leggero dell’amore, quella ubriacatura sentimentale che rende la vita più spensierata, divertente e imprevedibile. Un pezzo ritmato, funky, caratterizzato da un groove perfetto per ballare in spiaggia fino a tarda notte.

Ubriaco di te segue di qualche mese la pubblicazione di Nei sogni nessuno è monogamo, il 10° album in studio di Dargen d’Amico. Il progetto, dove troviamo la personalissima visione del mondo del cantante, include anche Dove si balla, con cui l’artista si è presentato alla 72ª edizione del Festival di Sanremo classificandosi nono. La canzone ad oggi si è conquistata il Doppio Disco di Platino e ha totalizzato oltre 100 milioni di stream sulle piattaforme digitali, rimanendo stabile nella Top 10 della classifica singoli FIMI/Gfk per 13 settimane consecutive.

Per il resto di Ubriaco di te e l’audio della canzone tornate su All Music Italia allo scoccare della mezzanotte di mercoledì 15 giugno. Il pezzo è in aggiornamento.