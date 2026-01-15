15 Gennaio 2026
Dargen D’Amico: “Pianti grassi” è un ritratto disilluso della società

Il singolo anticipa la terza partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo con il brano "AI AI"

Dargen D'Amico lancia il nuovo singolo "Pianti grassi"
Pianti grassi è il titolo del nuovo singolo di Dargen D’Amico. Il brano è disponibile negli store digitali dal 16 gennaio 2026. L’artista offre un’anticipazione prima di calcare il palco dell’Ariston.

Dargen D’Amico è in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano AI AI. Si tratta della sua terza partecipazione, dopo quella nel 2022 con Dove si balla e quella nel 2024 con Onda alta. L’artista torna a due anni di distanza, portando sempre con sé il suo stile musicale. Inoltre, è reduce dal podcast Tolomeo – Le impronte che lasciamo, che egli stesso ha ideato e condotto. Nelle varie puntate, Dargen ha dialogato con i suoi ospiti che, attraverso la loro attività e il loro esempio, hanno fatto della loro vita un punto di riferimento per gli altri.

Dargen D'Amico lancia il brano "Pianti grassi"

In Pianti grassi, il cantante offre una disamina lucida e ironica della società contemporanea. Il mondo assomiglia alla chiesa citata nella prima strofa della canzone: “vende l’organo, sostituisce la musica con un video su YouTube, ma poi il bluetooth non funziona davvero”. Questa immagine paradossale racconta un presente fatto di scorciatoie, soluzioni provvisorie e connessioni solo apparenti.

Anche nei comportamenti quotidiani si ritrova la stessa logica. C’è la tendenza a ridurre tutto al minimo: dall’impegno che mettiamo in ciò che facciamo, all’interesse che dimostriamo verso gli altri. Si registra un abbassamento generale dell’intensità emotiva e della responsabilità: tutto è più veloce e più leggero, ma anche più fragile. Da questa riflessione generale, per Dargen D’Amico nessuno è escluso. Anzi, tutti sono chiamati in causa.

Pianti grassi è un ritratto disilluso della società contemporanea, ma profondamente umano e veritiero. Nello stile dell’artista, la narrazione alterna sarcasmo e malinconia.

