Dargen D’Amico Onda Alta è il senso di smarrimento comune, Cessate il fuoco è una richiesta di umanità

Dargen D’Amico in conferenza stampa affronta le domande relative alla canzone e al significato della canzone Onda alta.

In un mondo afflitto da conflitti e divisioni, la musica si erge come una potente cassa di risonanza. Il “Cessate il fuoco” dal palco di Sanremo è rivolto a tutte le guerre in atto. Continua a sottolineare che il suo non è un impegno politico ma un impegno civile e umano.

Onda Alta parla di un tema importante come l’immigrazione e ciò che ne comporta, il ritmo è molto “up” che va in contrasto con le parole:

Nel momento in cui pensavo questo brano avrei voluto che il movimento ritmico andasse insieme al movimento e lo spostamento delle persone. Questa canzone è un senso di smarrimento comune

Tutto il progetto di Dargen è focalizzato sul sensibilizzare la gente rispetto all’amore e la convivenza pacifica. Qui a Sanremo porta un’iniziativa molto interessante dal nome Edicola Dargen e non esclude che in futuro s’impegnerà sempre di più.

Anche nella scelta del duetto, per la serata delle cover di venerdì, con BabelNova Orchestra evidenzia l’attenzione alla multiculturalità. L’importanza di celebrare un grande maestro come Ennio Morricone che lui definisce il primo beatmaker della storia della musica.

Uscirà domani il video Onda alta (Tratto da: Real People), realizzato dal regista e documentarista Olmo Parenti.

Il filmato si lega a doppio filo al brano presentato sul palco dell’Ariston da Dargen, è un montaggio di alcuni frame tratti dall’ultimo documentario di Olmo Parenti “Real People”, co-prodotto da Will Media e A THING BY, e interamente girato sulla nave Ocean Viking di SOS Mediterranee durante una missione di soccorso.