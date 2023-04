Dardust torna in tour per l’estate 2023 con nove date tra rave elettronico e piano emozionale

Dardust tour 2023.

Dario Faini il pianista italiano più ascoltato della nuova generazione, autore e produttore che ha è riuscito a collezionare con le sue canzoni oltre 70 dischi di platino e 500 milioni di views, oltre alla partecipazione con la sua musica ad eventi internazionali come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022, è pronto, dopo i live nei teatri e nei club italiani, a tornare dal vivo con le date estive del suo Duality tour.

Organizzati da BPM Concerti i concerti di Dardust arrivano quindi nei Festival e nelle rassegne estive della Penisola con nove appuntamenti in grado di coniugare sapientemente le atmosfere da rave della parte elettronica a quelle più delicate ed emozionali del piano solo.

Di queste date 6 includeranno lo show completo in due atti, 2 il set elettronico – Left Hemisphere (15 giugno – WMF – We Make Future – Rimini e 18 giugno – La Prima Estate – Parco BussolaDomani – Lido di Camaiore) e una il suggestivo set in piano solo – Right Hemisphere (16 luglio – Suonica Festival – Spiaggia della Madonnina – Caorle).

Ecco a seguire il calendario:

15 giugno – WMF – We Make Future – Rimini (RN)

18 giugno – La Prima Estate – Parco BussolaDomani – Lido di Camaiore (LU)

27 giugno – Notti Ducali – Piazza Roma – Modena

16 luglio – Suonica Festival – Spiaggia della Madonnina – Caorle (VE)

21 luglio – Multiculturita Summer Festival – Capurso (BA)

26 luglio – Brescia Summer Music 2023 – Piazza della Loggia – Brescia (BS)

11 agosto – TirtiForti Festival – Arena 30-40 – Carovigno (BR)

14 agosto – Montagna Molise Festival – Campitello Matese (CB)

8 settembre – Ultravox – Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale – Firenze

