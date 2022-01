DARDUST: dopo una sola settimana dall’ultimo brano, l’artista torna con “Dono per un addio” per completare il primo EP che contiene le sue due anime

Dardust ha pubblicato stanotte Dono per un addio, un brano che pone al centro la sua anima in piano solo.

Dopo il lancio del pezzo Parallel 43, uscito venerdì scorso (qui ne abbiamo parlato) per Sony Music Masterworks e Artist First, Dardust continua il viaggio con Dono per un addio, rivelando così la seconda natura del suo nuovo progetto #001 Coordinate.

Questo brano rappresenta quindi una nuova tappa del percorso che Dardust ha deciso di intraprendere in questa fase della sua carriera.

L’intento è quello di scindere nettamente le sue due anime musicali che convivono in lui, pubblicandole in doppie release. La prima è appunto l’EP #001 Coordinate, disponibile sempre da oggi, venerdì 28 gennaio.

Da una parte troviamo l’anima elettronica della sua arte, portata da Parallel 43. La sua parte più intima e minimalista invece si rivela in Dono per un addio, con la sua semplice architettura in piano solo.

Dardust ha raccontato così il nuovo brano:

Dono per un addio è un brano malinconico ma allo stesso tempo luminosissimo. Semplice, scritto dal cuore, senza passare per il cervello, senza pensare ai tecnicismi pianistici, alle complessità del contrappunto o alle mille possibilità compositive. Ho iniziato a scrivere il disco un anno fa subito dopo la scomparsa di mio padre al quale ho dedicato questo brano in piano solo.

#001 Coordinate è solo l’apripista di un’opera molto più grande, che porterà uno dei musicisti più innovativi e versatili del panorama contemporaneo alla pubblicazione di un nuovo album nel 2022.

Per realizzare questo progetto, Dardust non è stato da solo, ma accompagnato da compagni di viaggio d’eccezione. IRKO in primis, nuovo pioniere del suono, collaboratore di Kanye West tra gli altri, e ingegnere del suono multiplatino con quattro nomination ai Grammy per l’album Donda.

Accanto a lui, Dardust ha schierato l’ensemble Studio Murena, collettivo jazz-rap con influenze che vanno dal prog al post bop. Infine, non in ordine di importanza, nella squadra c’è anche il producer Taketo Gohara, che si occupa della parte pianistica del nuovo singolo.