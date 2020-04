Dopo l’ottimo riscontro del singolo Tu e D’Io con J-Ax e Nina Zilli e di Sei Stai Zitto Fai Un Figurone feat. Fiorello e Fabio Rovazzi (ne abbiamo parlato Qui), Danti sbarca in radio e sulle piattaforme digitali con Canzone Sbagliata, il nuovo singolo.

Per Canzone Sbagliata (Time Records) Danti ha coinvolto Luca Carboni e Shade, un brano che non mancherà di far divertire e ballare e che porteremo con noi fino all’estate!

Il singolo, disponibile dal 3 aprile, ha un testo pieno zeppo di affermazioni strampalate che aiuterà a trascorrere questo momento così difficile e delicato.

LE PAROLE DI DANTI, LUCA CARBONI E SHADE

Così Danti, autore del singolo Sei La Mia Hit di J-Ax e Max Pezzali che ha conquistato la vetta della classifica Earone, spiega Canzone Sbagliata:

“Cantare insieme a Luca è stato davvero un grande regalo, ed è un piacere tornare a collaborare con Shade. Per quanto riguarda Luca, se vi dico che il brano che ho ascoltato di più nel 2019 è stato ‘Fragole buone buone’? Appena abbiamo registrato il brano ho capito che era la persona giusta per la canzone sbagliata!”

Alle parole di Danti si aggiungono quelle di Luca Carboni:

“In questo strano e difficile momento è stato davvero liberatorio cantare con Danti e gli altri amici questa canzone…sbagliata. Consapevole che in fondo non c’è niente di sbagliato se questa montagna di errori vi porterà a cantare e sorridere come abbiamo fatto noi. Buon ascolto!”

Conclude Shade: