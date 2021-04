Daniel Cosmic lancia il nuovo singolo, “Marì”, il ricordo di una passione travolgente (testo e audio)

Daniel Cosmic Marì testo significato e audio del nuovo singolo del giovane artista.

Dopo il cambio di etichetta discografica (vedi qui), Daniel è pronto a tornare con nuova musica. Il singolo, dal titolo Marì, esce il 30 Aprile 2021per The Akkademia (etichetta facente parte della famiglia Visory Records).

Il brano racchiude tutte le caratteristiche dei grandi successi da milioni di stream di Daniel Cosmic:un ritmo latino travolgente con un tema passionale che riscalda l’ambiente e fa sognare.

Il brano è dedicato ad una persona speciale (“Marì” per l’appunto) che conserverà sempre un posto speciale nel cuore dell’artista, per la passione coinvolgente che ha caratterizzato il loro rapporto.

La produzione è affidata a Sedd, new entry nel roster della label romana, Producer emergente con tendenza a utilizzare sound latini (da qui il perfetto connubio tra i due).

Daniel Cosmic Marì testo

(Di Alessandro Manzo, Daniel Piccirillo, Gabriel Piccirillo, Marcello Gambuzzi, Vittorio Maria Santonocito

Prodotto da Sedd)

Wooo t vec’ e dic’ wooo

Nun sì chiù a mì

Ma c pazzì

M guard semb e storij

Ma cull’ amica soij

Nun’ c capim

Megli’a cussí

Mami sei come la marijuana

Pensa prima eri mia

Svanisce l’effetto e poi corri via

Ma rimani sempre la mia Marì ia ia ia

Staij cù chill rind a nu Ferrari

Ma sì t pass annanz fai mamma mia

Scrivi non ti penso ma è una bugia

Mandi fuori senza io che io fumo

il tuo corpo mi chiama lo giuro

La bebida mi tiene al sicuro

Mi dice fidati di nessuno

Tequila

Senti come parlano di me

Brindo champagne

sapendo che pensi ancora a me

Mente lui ti compra chanel

Ora stai con lui ma vorresti essere mia

Brindo con i miei e sento la suoneria

Papi ti prego torna mi manchi alla follia

questa è fantasia

Tu eri la mia Maria

Wooo t vec’ e dic’ wooo

Nun sì chiù a mì

Megli’a cussí

Mami sei come la marijuana

Pensa prima eri mia

Svanisce l’effetto e poi corri via

Ma rimani sempre la mia Marì ia ia ia

Staij cù chill rind a nu Ferrari

Ma sì t pass annanz fai mamma mia

Scrivi non ti penso ma è una bugia

Non la penso

Lei mi pensa

Così mari che mi gira la cabeza

Nelle storie vedo che ti fai del male

Nascondendo quella voglia di mandare

Un messaggio al tuo prínci

Così bella che non usa mai del filtri

Questo sole già mi porta a bailare ma

Senza mari la voglia non mi sale

Wooo t vec’ e dic’ wooo

Mo staij cù chill

E ij sò pegg e primm

Mami sei come la marijuana

Pensa prima eri mia

Svanisce l’effetto e poi corri via

Ma rimani sempre la mia Marì ia ia ia

Staij cù chill rind a nu Ferrari

Ma sì t pass annanz fai mamma mia

Scrivi non ti penso ma è una bugia