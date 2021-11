Daniel Cosmic assolto: "Non sarà l’esito di una sentenza a farmi stare meglio... ma un errore non può cancellare tutto il buono di una persona"

Daniel Cosmic è stato assolto dalle accuse di diffamazione, sfociate in un processo, mosse a seguito di una diretta Instagram con una fan..

Durante quell’ora trascorsa a interagire con i suoi follower l’artista aveva iniziato a scherzare, certamente in modo un po’ troppo insistente, con una sua fan. Il video, scaricato dalla rete è stato poi preso, tagliato sapientemente diventando un clip lungo poco meno di un minuto.

L’episodio risale ad aprile del 2020 e ha fatto il giro di tutta la stampa web, quotidiani compresi, sfruttando anche la popolarità ricevuta dall’artista a seguito della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Anche il nostro Direttore dalla pagine del nostro sito ha trattato la notizia condannando l’episodio ma, al tempo stesso, ricordando che Daniel all’epoca aveva 18 anni… che non sono pochi, ma non sono nemmeno abbastanza per non riflettere sulle proprie parole arrogandosi il diritto di marchiare a vita un ragazzo per un errore (qui l’articolo).

Il giudice ha quindi assolto il ragazzo e a comunicarlo è stato proprio lo stesso Daniel Cosmic dal suo profilo Instagram. Una notizia che sicuramente farà meno rumore e click rispetto ad uno sbaglio ma noi crediamo che sia giusto pubblicare di ogni storia l’inizio così come la fine, le ombre così come la luce. E speriamo che anche tutti gli altri siti che hanno parlato della vicenda diano spazio alle parole del ragazzo così come ne hanno dato al suo sbaglio e al suo silenzio obbligato da chi lo gestiva.

Ecco a seguire il post completo postato dal giovane artista.

ASSOLTO

Sono passati quasi 2 anni e certo non sarà l’esito di una sentenza a farmi stare meglio, non sarà di certo la parola “ASSOLTO” a farmi sentire NORMALE perché quando passi attraverso la tempesta, la normalità non è l’unica cosa che perdi… perdi una parte importante di te e non ti resta altro che ripartire da quel poco che resta per ricostruire te stesso.

2 anni fa mentre a me veniva tolta la parola, il diritto di replica, la possibilità di spiegarmi… c’era chi, parlava e scriveva al posto mio…

La caccia alle streghe ormai era iniziata , tra applausi e consensi popolari, da una parte il giustiziere dall’altra il MOSTRO…

A nessuno importava che dietro quella fredda ETICHETTA DI MOSTRO ci fosse un ragazzo di 18 anni che forse avrebbe voluto parlare e non far parlare gli altri, raccontare la verità dei fatti racchiusi in una DIRETTA DI 1 ORA e non in una VERITÀ’ DISTORTA racchiusa in un VIDEO TAGLIATO DI 46 SECONDI.

Volevano che io mi sentissi un MOSTRO e probabilmente ci sarebbero riusciti se non avessi avuto vicino persone a cui avevo donato la parte più bella di me e che mi hanno ricordato chi fossi veramente e quanto di bello ci fosse in me.

Perché in fondo UN ERRORE, soprattutto se compiuto non con L’INTENZIONALITÀ DI FERIRE, non può cancellare tutto ciò che di buono una persona ha saputo dare agli altri.

All’improvviso quel RAGAZZO che per 18 anni della sua vita aveva saputo dare tanto amore e quell’ARTISTA che per 5 anni aveva regalato affetto incondizionato ai suoi fans, erano stati cancellati, inghiottiti da un’ immagine MOSTRUOSA che non mi apparteneva, in cui non mi riconoscevo !!

Come se la vita di una persona VALESSE SOLO 46 MALEDETTI SECONDI !!!!!!