Daniel Cosmic e il Body shaming in diretta streaming

Il giovane Daniel Cosmic si è reso protagonista di un episodio decisamente di pessimo gusto in una sua diretta streaming davanti a migliaia di giovani ragazze.

Ma partiamo dai fatti. Risale solo a settimana scorsa il dissing a mezzo social tra Daniel e Biondo (ve ne abbiamo parlato qui).

Un dissing che abbiamo smesso di seguire quando, da entrambe le parti, le frasi di scherno hanno iniziato, a sfiorare lo sfottò con un velo di omofobia.

Daniel affermando di aver vinto e ha chiuso la faccenda dicendo di aver un miglior amico omosessuale e dando a Biondo dell’omofobo al 101%. Poco di buono, entrambi hanno comunque sbagliato e usato frasi in cui l’associavano la virilità all’eterosessualità.

Ieri succede che, come quasi ogni giorno, Daniel Cosmic entra in diretta con i suoi fan su Instagram, dirette che sono seguite ogni volta da migliaia di ragazzine, solitamente molto giovani.

Nelle dirette Daniel chiama spesso in videocall fan a caso per interagire e chiacchierare con loro.

Succede però che proprio durante questa diretta la ragazza designata sia, non solo molto giovane, ma non magrissima secondo i canoni imposti dalla stupida società in cui viviamo.

Nelle sue dirette Daniel Cosmic è spesso ironico e risulta, va detto, anche molto simpatico. Il punto in questo caso è che il ragazzo, usando la sua solita ironia, esagera e inizia a sottolineare più e più volte questo aspetto della ragazza.

Il tutto avviene non solo davanti a migliaia di fan collegate in diretta ma anche in presenza della sorellina minore dell’artista che partecipa alla diretta streaming con lui.

Alla domanda della ragazza “Come state?” Daniel risponde “Se non ci mangi stiamo molto bene…” e da lì lo sfottò gli prende la mano…

“Il tuo ragazzo ideale? Allora commestibile…“

“Quanto è importante il carattere di una persona? L’importante è che te lo mangi dici eh?!?“

“Cosa ti piace fare, oltre a mangiare….“

“Sei silenziosa o è un’illusione? Dipende dalle persone che si possono mangiare o…“

“Fai disperare tua mamma? È capitato certe volte che te la sei mangiata?“

La ragazzina, in evidente imbarazzo ride, come farebbe qualsiasi altra persona davanti al suo idolo, e prova anche a uscirne “Chiedendo ma perché questa cosa?“.

Ecco, questa cosa può configurare una forma di Body Shaming e avviene ogni giorno nel mondo nei confronti di migliaia di ragazzine e ragazzini.

Questo atteggiamento e modo di pensare, questo giudicare, che sia in modo serio, ironico o cattivo, porta ogni giorno persone alla depressione, alla bulimia, all’anoressia, ed è un atteggiamento intollerabile, sopratutto da qualcuno che ha un grande seguito tra i giovanissimi.

A questo punto Daniel potrebbe cercare di accampare ogni tipo di scusa per uscirsene ma crediamo che esista solo una strada percorribile, delle scuse pubbliche, e magari anche un intervento da parte del suo manager, Francesco Facchinetti.

Facchinetti infatti si è dimostrato più e più volte contro ogni forma di bullismo e proprio settimana scorsa si era espresso pubblicamente, in una storia di Instagram indirizzata in questo caso non ad un suo artista, Biondo, per criticare questo tipo di atteggiamenti e invitare a non cadere nell’esagerazione.

A Daniel dal canto nostro, vista la giovane età, consigliamo una cosa che può essere utilissima per il suo percorso di teen idol, un confronto con associazioni come Bossy (qui la loro pagina Facebook e qui il sito) che ogni giorno si occupano dei problemi che il Body Shaming causa ai giovanissimi e non solo.

Ps. dell’episodio esiste anche un video, di cui siamo in possesso, pubblicato da Giuseppeporro.it. Il video poco fa è stato rimosso.

Il nostro sito sceglie di non pubblicarlo per non rischiare di rendere ancora più virale questo contenuto.