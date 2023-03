Damiano David a Cachemire: "Chris Martin mi mise a disposizione la sua tenuta di Malibu con spiaggia privata, io manco la smart gli presterei..."

Mentre continua il trionfale tour dei Måneskin attualmente in Italia (qui le date) Nei giorni scorsi Damiano David ha rilasciato un’intervista a Cachemire è il podcast “morbidissimo”, tra i più seguiti in Italia, prodotto da Tamago di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, che esplora con ironia vari temi di attualità.

Damiano parte definendosi “il musicista italiano più famoso del mondo“. Del resto il successo della band, a partire dalla vittoria all’Eurovision nel 2021 non si discute. “Al netto dei calciatori e di qualche personaggio della moda” sottolinea l’artista.

Proprio sull’esperienza all’Eurovision, si dice pentito di aver dichiarato di non avere fatto uso di droghe in diretta: “Dovevamo lasciare il fascino del non detto. Ma come hanno potuto pensare che avessi pippato in eurovisione?”

Durante la puntata, che potete ascoltare qui o vedere qui, si è parlato del periodo scolastico e di come i suoi insegnanti non vedessero di buon occhio la partecipazione a X Factor.

Damiano David ha anche svelato di aver provato disagio quando con i Måneskin ha dovuto aprire il concerto di mostri sacri quali i Rolling Stones a Las Vegas: “Il fandom della band sono esattamente le persone che sotto i nostri post scrivono ‘Non sarete mai i Rolling Stones!”.

Meglio è andata nell’incontro con Chris Martin. Il frontman dei Coldplay gli mise a totale disposizione la sua tenuta di Malibu con spiaggia privata: “Ci siamo visti 2 volte, io non gli presterei manco la Smart”.

Nel corso della chiacchierata si è parlato anche del grande amore per la Roma, un amore così grande che per una finale della sua squadra del cuore sposterebbe anche un concerto: “Non mi è mai capitato ma lo farei anche se fossimo a Wembley. Mi piace lo stadio perché non conta chi sei, allo stadio nessuno mi chiede nulla, siamo lì per la Roma“.

Momento divertente quando l’artista ha imitato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini: “Questi ragazzi italiani, belli, non si drogano, purtroppo hanno tatuaggi però sono italiani all’estero!”. E ammette: “Speravo di non finirci sulla bacheca di Salvini”.