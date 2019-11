Il duo rap dei fratelli gemelli Dakrey lancia il singolo “Balla”

I Dakrey hanno lanciato il singolo Balla, brano prodotto da Krpboy & Murray. e fuori su etichetta The Saifam Group.

Il duo rap formato da due fratelli gemelli veronesi racconta attraverso le proprie esperienze di vita, la rabbia e l’insoddisfazione di chi ha una visione più profonda del mondo che ci circonda.

I Dakrey si caratterizzano per la capacità di scrittura e un’intelligenza sottile e mai banale, con un’attenzione particolare all’utilizzo delle parole in modo efficace… veri e propri incasellatori di rime all’interno di testi che fanno riflettere.

Balla è un singolo energico ed esplosivo, nel quale il duo rap racconta la voglia di rivalsa nei confronti di chi li ha derisi e sottovalutati.

“Voglio prendermi sto mondo, voglio solo tanti soldi,

prendere la mia rivincita e sbattervela in faccia

perché io non ho ricordi che abbia detto posso farcela…”

DAKREY – BIOGRAFIA

Verona. È iniziato tutto per caso, spudoratamente.

O almeno per quanto riguarda il rap.

Ma la vena artistica, specialmente quella musicale, era un qualche cosa di innato.



Nostro padre era un musicista e nostra madre lavorò per un periodo come speaker radiofonica.

Iniziammo a suonare il basso elettrico e la batteria già da bambini, scrivevamo canzoni insieme, in cameretta, ispirandoci alle band rock e pop degli anni ‘60, ‘70.



Il rap arrivò dopo, molto dopo.

Con le prime canzoni americane, sfogliando poi dischi italiani, passando dalle sonorità più underground a quelle più recenti.



Scrivere è sempre stata un’appartenenza.

Con dei quadernini che raccontavano storie assurde, pazze.

Nostra madre ne trovò uno pieno di parolacce, Insolito quando hai solo 8 anni.



La nostra musica è lo specchio di un qualche cosa di semplice, mondano, ma allo stesso modo pizzica chi come noi vive una vita tranquilla.



I problemi nascono all’interno di noi, il nostro rap non bada tanto a quello che ci accade ma a quello che temiamo possa accaderci.



Uno sguardo disperato al futuro e alla ricerca interiore che tanto ci preoccupa.

THE SAIFAM GROUP è nota per aver lanciato artisti della scena hip hop del calibro di FABRI FIBRA, CLUB DOGO e BASSI MAESTRO, oltre che per possedere un catalogo editoriale costituito da oltre 46.000 brani di artisti nazionali ed internazionali, tra i quali VEGAS JONES, GUÉ PEQUENO e molti altri.

Qui a seguire il videoclip ufficiale di Balla.