Da chiese sconsacrate ai club: il viaggio musicale dei Santi Francesi

Santi Francesi tour, la band reduce del debutto sul palco dell’Ariston propone degli appuntamenti molto particolati all’interno di due chiese sconsacrate e lancia il tour nei club a novembre.

Durante la conferenza stampa a Sanremo ci avevano promesso dei live speciali ed effettivamente il loro progetto è curioso:

Il 15 marzo debutterà L’AMORE TORNA: Piccole Liturgie Musicali.

Due serate particolari che si terranno in due chiese sconsacrate, dove la musica diventa un’esperienza più intima e coinvolgente.

Il 15 e il 16 marzo, gli appassionati potranno immergersi nell’atmosfera suggestiva della Chiesa di San Vittore e 40 Martiri a Milano, mentre il 20 e il 21 marzo l’incanto si ripeterà alla Chiesa San Giuseppe Le Scalze a Napoli.

Questi showcase intimi saranno l’occasione perfetta per i Santi Francesi di condividere la loro musica e il loro spirito con il pubblico. Attraverso brani come L’Amore in Bocca, presentato al recente Festival di Sanremo, e altri pezzi che hanno segnato il loro percorso artistico, il gruppo si propone di creare un’esperienza autentica e toccante per tutti i presenti.

“Queste piccole liturgie avevano bisogno di luoghi piccoli e speciali da riempire di poesia, suoni, parole ed emozioni, luoghi dove incontrarsi, guardarsi negli occhi e confrontarsi con le persone che condividono le stesse intenzioni“, spiegano i Santi Francesi.

L’AMORE TORNA, Piccole Liturgie Musicali, prodotto da Vivo Concerti, promette di essere un evento originale nel suo genere, un’occasione per riscoprire il potere intimo della musica e della condivisione.

Date e Luoghi

15 e 16 marzo 2024 Milano – Chiesa di San Vittore e 40 Martiri

20 e 21 marzo 2024 Napoli – Chiesa San Giuseppe Le Scalze

Sono sold out tutte le date.

Dopo un’esperienza come quella del Festival di Sanremo i Santi Francesi hanno scelto come prima cosa di raccontare e raccontarsi attraverso la musica con quattro show intimi nelle chiese, per poi dare sfogo alla loro energia live sui palchi dei club.

La prima esigenza è stata quella di ritrovarsi in luoghi piccoli e speciali come le chiese da riempire di poesia, suoni, parole ed emozioni, luoghi dove guardarsi negli occhi e confrontarsi con persone che possano condividere le stesse intenzioni. – Spiegano i Santi Francesi – Sanremo ci ha fatti crescere, come una maratona affollatissima che ti spinge a cercarti dentro la verità. Abbiamo provato a raggiungervi attraverso uno schermo, e ora scalpitiamo all’idea di sentirvi vicini, se lo vorrete, anche nei club.

santi francesi tour

Inoltre per incontrare dal vivo la band ci sono otto appuntamenti a partire da novembre: Il Santi Francesi – club tour

20 novembre 2024 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

23 novembre 2024 Padova, Gran Teatro Geox

26 novembre 2024 Firenze, Tuscany Hall

29 novembre 2024 Bologna, Estragon

3 dicembre 2024 Molfetta (BA), Eremo Club

5 dicembre 2024 Napoli, Casa della Musica

10 dicembre 2024 Milano, Fabrique

13 dicembre 2024 Roma, Atlantico Live

Foto in copertina di Mattia Guolo