“CremoniniLIVE25”, il racconto degli stadi e prima della nuova sfida live di Cesare Cremonini

Torna nei negozi di dischi, fisici e digitali, a novembre Cesare Cremonini, il cantautore è pronto a suggellare un periodo artistico positivo sotto tutti i punti di vista, dai singoli all’album passando per il tour, con un nuovo disco, CremoniniLIVE25.

Cesare Cremonini non è soltanto un cantautore, è un costruttore di immaginari. Ogni volta che pubblica un disco o sale su un palco, il risultato non è mai un semplice concerto o un album da collezione: è un nuovo tassello che sposta più in là i confini del pop italiano.

Lo dimostra ancora una volta con CremoniniLIVE25, in uscita il 21 novembre per EMI Records/Universal Music, un progetto che raccoglie il racconto degli stadi 2025 e lo trasforma in testimonianza musicale e visiva. Non è una somma di canzoni registrate dal vivo, ma un documento che restituisce la misura di un artista capace di rendere ogni tour un’esperienza generazionale.

CremoniniLIVE25: oltre un semplice live

Nei quattro mesi in cui il tour ha toccato le principali città italiane, più di 600.000 spettatori hanno scelto di esserci. Non solo per ascoltare successi come Poetica, Nessuno vuole essere Robin o La nuova stella di Broadway, ma per prendere parte a un rito collettivo. CremoniniLIVE25 fissa su disco e vinile quell’energia: la scaletta non è un semplice best of, ma un percorso che abbraccia venticinque anni di musica, mescolando grandi classici e brani più recenti senza perdere intensità. È il ritratto di un artista che ha saputo crescere con il suo pubblico e che oggi parla a tre generazioni contemporaneamente.

Gli ospiti che hanno reso unico il tour

Ogni concerto ha avuto la capacità di trasformarsi in evento anche grazie agli ospiti che Cremonini ha voluto sul palco, non come “comparse”, ma come compagni di viaggio. Elisa ha reso Aurore Boreali un brano quasi nuovo, trasformandolo in un dialogo intimo tra due voci che si riconoscono e si completano. Luca Carboni, amico e maestro, ha riportato la platea agli anni di San Luca e Mare Mare, regalando un ponte emozionale tra passato e presente. Lorenzo Jovanotti, con la sua energia trascinante, ha fuso il suo universo con quello di Cesare in Mondo e in una contagiosa versione de L’Ombelico del mondo. Momenti che hanno sancito quanto la musica possa diventare linguaggio comune e racconto corale.

Il caso “Ora che non ho più te”

Il live arriva a suggellare un anno segnato da un successo raro: Ora che non ho più te è stato l’unico brano italiano rimasto nella Top 40 FIMI/GfK per oltre dodici mesi consecutivi. Ha conquistato il primo posto in classifica, due dischi di Platino, più di 100 milioni di stream e 50 milioni di visualizzazioni. Ma soprattutto è stato il brano più trasmesso dalle radio italiane nelle ultime 52 settimane. Non un semplice tormentone, ma una canzone che ha saputo superare la logica delle mode, diventando colonna sonora costante per un pubblico trasversale.

CESARE CREMONINI – CREMONINILIVE25

CremoniniLIVE25 sarà disponibile in digitale, doppio CD e triplo vinile, con un libretto fotografico e un codice digitale per rivedere i momenti più intensi degli show. Per i collezionisti ci saranno edizioni limitate autografate e numerate, già in pre-order sullo shop ufficiale. Ma l’uscita non si ferma al supporto fisico: dal 18 al 22 novembre Milano ospiterà al 10 di Corso Como un pop-up store interamente dedicato a Cremonini, dove sarà possibile acquistare il live, l’intera discografia e il merchandise. Nella giornata del 21 novembre l’artista incontrerà i fan per una photo opportunity esclusiva, fino a esaurimento posti: un modo per trasformare il lancio discografico in un evento reale, fisico, vissuto.

CremoniniLIVE26: lo sguardo al futuro

Il racconto non si chiude con il disco. L’estate 2026 vedrà Cesare Cremonini protagonista di quattro eventi speciali raccolti sotto il titolo CremoniniLIVE26. Date scelte non a caso, ma in luoghi simbolo della musica dal vivo in Italia: il Circo Massimo a Roma (6 giugno), l’Ippodromo SNAI La Maura a Milano (10 giugno), l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (13 giugno) e la Visarno Arena di Firenze (17 giugno). Quattro appuntamenti che promettono di essere molto più di concerti: saranno celebrazioni, incontri generazionali, nuove pagine di quella storia che Cremonini scrive da oltre venticinque anni.

Foto di Erika Serio