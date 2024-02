Cosmo torna con un nuovo disco e un docufilm che parte dal singolo per arrivare alla storia di un collettivo

Cosmo ha annunciato l’uscita del suo nuovo album inediti, “Sulle ali del cavallo bianco“.

Dopo aver lanciato il singolo “Troppo forte” Cosmo ha pubblicato venerdì 16 febbraio il brano che dà il titolo al disco, un vero e proprio manifesto psichedelico, a livello estetico e musicale.

Per l’album, progetto in arrivo a tre anni di distanza dall’ultimo disco in studio, ci sarà da spettare ancora un mese. “Sulle ali del cavallo bianco” uscirà infatti il 15 marzo 2024 per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records.

Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme a Alessio Natalizia – produttore e musicista di base a Londra e noto nei circuiti underground internazionali con l’alias Not Waving – il nuovo album sarà disponibile in tre diversi formati: LP deluxe (500 copie autografate e numerate con la copertina laminata disponibili in esclusiva nel Sony Music Store), LP marmorizzato grigio in 1000 copie autografate e numerate e in versione CD.

Qui il pre-order:

Ecco la tracklist di “Sulle ali del cavallo bianco“:

Come un angelo Gira che ti gira Talponia E se Troppo forte L’abbraccio Tutto un casino Ho un’idea Momenti Sulle ali del cavallo bianco Il messaggio

COSMO IN TOUR… e in un film

A fine marzo parte il tour nei del cantautore. Queste le date:

TOUR NEI CLUB 2024 – LE DATE

30.03.2024 – Firenze @ Tuscany Hall

02.04.2024 – Torino @ OGR

06.04.2024 – Napoli @ Casa della Musica

08.04.2024 – Bologna @ Estragon NUOVA DATA!

09.04.2024 – Bologna @ Estragon SOLD-OUT

11.04.2024 – Milano @ Alcatraz

18.04.2024 – Padova @ Hall

24.04.2024 – Roma @ Atlantico

26.04.2024 – Molfetta (BA) @ Eremo

30.04.2024 – Cesena @ Teatro Verdi

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







MUBI, distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, lancerà l’1 marzo “ANTIPOP“, il film di Jacopo Farina che racconta le vicende umane e artistiche di Cosmo.

Nella pellicola si prova a tirare le somme di un percorso totalmente fuori dagli schemi. Jacopo Farina, qui alla sua opera prima, ha seguito da vicino l’evoluzione artistica di Cosmo e ora prova a raccontarla mantenendo lo stesso spirito libero che attraversa la sua produzione musicale.

Foto di copertina di Nicholas Garlisi