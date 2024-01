Cosmo annuncia a sorpresa le prime date del tour nei club 2024

Cosmo annuncia a sorpresa le prime date del suo nuovo tour nei club, in partenza il 30 marzo da Firenze, durante il quale presenterà al suo pubblico – per la prima volta dal vivo – nuova musica.

Accompagnato da una band di quattro elementi, Cosmo porterà infatti sul palco del materiale inedito, che andrà a comporre il suo quinto e nuovo album. Ovviamente, non mancheranno i classici del suo repertorio, ri-adattati per l’occasione, perché per l’artista – si sa – i concerti sono un organismo vivo e mutante, un trionfo di aggregazione e socialità, una festa dove si canta, si piange, si ride e soprattutto si balla, dando al corpo quello che più desidera.

Ed ecco che ogni suo show è diverso dal precedente e ogni tour arricchisce il viaggio della sua musica con nuove strade e percorsi inediti.

cosmo, tour nei club 2024: le date

30.03.2024 – Firenze @ Tuscany Hall

@ Tuscany Hall 02.04.2024 – Torino @ OGR

@ OGR 06.04.2024 – Napoli @ Casa della Musica

@ Casa della Musica 09.04.2024 – Bologna @ Estragon

@ Estragon 11.04.2024 – Milano @ Alcatraz

@ Alcatraz 18.04.2024 – Padova @ Hall

@ Hall 24.04.2024 – Roma @ Atlantico

@ Atlantico 26.04.2024 – Molfetta (BA) @ Eremo

@ Eremo 30.04.2024 – Cesena @ Teatro Verdi

Info e prevendite saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 gennaio sul sito di DNA concerti.

Foto di copertina a cura di Nicholas Garlisi