Cordio: “Mezza mela” è il nuovo singolo prodotto da Lorenzo Vizzini

Fuori dal Venerdì 19 Novembre in tutte le piattaforme digitali Mezza Mela, il nuovo singolo di Cordio in uscita per Mescal / ADA Music Italy.

Cordio torna dopo più di un anno, con una rinnovata maturità di scrittura. Ecco come il cantautore descrive questo nuovo brano:

È il ritratto dell’uomo perfetto che lei desidera, che probabilmente troverà, e che ovviamente non sono io. Più in generale è una riflessione su quanto innamorarsi sia illogico, sconveniente e in un certo senso anche irripetibile.

Cordio Mezza mela

La produzione, a cura di Lorenzo Vizzini, rimette al centro la musica suonata e conferisce al brano un’atmosfera senza tempo, non limitandosi ad accompagnare la narrazione ma rafforzandone il senso, sottolineandone l’ironia ma anche la malinconia, quella malinconia di chi si sente una mezza mela mancante della sua metà.

Di grandissimo prestigio sono i nomi dei musicisti che hanno preso parte al progetto; tra gli altri, i colombiani Jose Juvinao e Daniel Uribe, quest’ultimo chitarrista vincitore di quattro Latin Grammy, Ryan Svendsen, già fiatista nei dischi di Shawn Mendes e Uriel Herrera, storico batterista della star messicana Natalia Lafourcade.

Tutta italiana invece l’eccellenza di Pinaxa, storico ingegnere del suono di Battiato, a cui sono stati affidati mix e master.

La copertina, disegnata a mano dall’artista argentina Julieta Vivas, è frutto di uno studio sulla corrispondenza tra frequenze sonore e frequenze cromatiche, e rappresenta un succo di frutta brik, reso simbolo del sapore del brano.