Cordio coinvolge nel nuovo singolo, “Fandango”, le Las Migas, un quartetto spagnolo di sole donne candidato più volte ai Latin Grammy

Dopo aver raccontato con estrema sincerità i propri ricordi d’infanzia nel singolo Pane, olio e sale, Cordio torna con Fandango, un brano che ci porta nelle strade dell’Andalusia per raccontarci la storia di un “lui” una “lei”, personaggi solitari e indefiniti, che si incontrano per caso, riconoscendosi sulle note di un fandango.

Del resto parliamo di uno dei balli più carnali e passionali al mondo… il fandango infatti è una musica popolare spagnola che va in crescendo e che si balla in coppia come le danze della vita e dell’amore.

Per questo brano il cantautore ha coinvolto le Las Migas, un camaleontico quartetto spagnolo di sole donne (Marta Robles e Alicia Grillo alla chitarra, Carolina “La Chispa” alla voce e Roser Loscos al violino), famose in tutto il mondo per il loro flamenco chiaro e moderno, per cui sono state candidate più volte ai Latin Grammy.

Le Las Migas non si sono limitate a cantare una parte del brano in spagnolo, parte scritta per l’occasione da Lorenzo Vizzini che ha anche prodotto il pezzo, ma hanno anche suonato e arrangiato le parti di chitarra e di violino, oltre che l’iconico battito di mani tipico della musica flamenco.

Cordio racconta così questo brano…

“Fandango è la storia di un incontro tra due solitudini che in un istante si riconoscono complici. È una danza notturna, polverosa, che comincia in un bar di tangueros e finisce sulla riva dell’oceano, nelle spiagge di Puerto De Santa Maria. È la storia di una notte comunemente straordinaria, impreziosita dalla partecipazione delle Las Migas, icone della musica flamenco, che mi hanno onorato della loro partecipazione.”

Fandango sarà lanciato, in radio e sulle piattaforme digitali, venerdì 26 agosto con Mescal / ADA Music Italy).

“Siamo come una danza amica mia

un passo per uno, sai

non possiamo cadere mai

In questa notte di polvere e di sangria

la tua malinconia

è così simile alla mia“

Foto di copertina di Giovanni Tomaselli