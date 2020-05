In Copertina

La classifica radio Earone che registra i passaggi radiofonici dal 24 al 30 aprile premia Ghali che si scambia di posizione con Marracash. Nessuna nuova entrata italiana nella Top 50.

Riki ha rifiutato Amici Speciali: "Ho preferito dire di no per una serie di motivi..."

In risposta ad una fan su Instagram, il cantante ha svelato il suo "no" al programma di Maria De Filippi.

TESTO & CONTESTO: BUGO feat. ERMAL META, MI MANCA (video)

Il Prof di latino di All Together Now, ma ormai anche nostro, ha analizzato il testo del nuovo singolo di Bugo cantato in duetto con Ermal Meta.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita l'1 maggio

Ermal Meta, Ghemon, Federica Carta, Bugo, Checco Zalone, Loredana Errore... ecco le recensioni della settimana.

Nervi: esce il primo singolo del vincitore di Primo Maggio Next, "Sapessi che cos'ho" (testo e audio)

Il brano sarà presentato oggi durante il concerto del Primo Maggio Roma televisivo su Rai 3.

Ermal Meta riveste con un arrangiamento corale il suo inno di speranza, "Finirà bene" (testo e audio)

La canzone, lanciata in versione acustica sui social qualche settimana fa, esce ora ufficialmente in attesa del primo singolo ufficiale e del nuovo album.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 1 maggio

Radio date 1 maggio 2020.Primo appuntamento del radio date di maggio. Le novità questa settimana sono meno numerose del solito, ma non per questo poco.

Amici Speciali: Irama, Random, Michele Bravi, Giordana... ecco il cast ufficiale

Saranno 12 i protagonisti del programma, cinque ballerini e 7 cantanti.

Primo Maggio 2020 svelato il cast definitivo da Ermal Meta a Fabi e con contributi di Vasco, Zucchero e Nannini

Si stanno delineando i dettagli del Concerto del primo Maggio 2020, svelati dal Direttore Artistico Massimo Bonelli in una conferenza stampa.

"Tutti i baci che volevo darti" di Icaro diventa un brano a supporto di un'importante campagna per gli anziani

Tutti i ricavi dalla vendite del brano, e non solo, saranno destinati all'acquisto di tablet per gli anziani delle RSA in modo che possano rimanere in contatto con i propri cari.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Videointervista a Loredana Errore: “Ho ascoltato la musica trap e ho inciso senza voler perdere la mia autenticità”

E' uscito il nuovo singolo di Loredana Errore 100 Vite, il primo per Azzurra Music. Arriva a tre anni e mezzo di distanza dall'album Luce Infinita.

Sofia Tornambene intervista: "Il mio sogno? Partecipare al Festival di Sanremo e un duetto con Mengoni!"

La vincitrice di X-Factor torna con un nuovo singolo dal sound completamente diverso dal precedente e la produzione di Michele Canova.

Videointervista a Edoardo ed Eugenio Bennato: "C'è bisogno di buone vibrazioni e positività"

"La realtà non può essere questa" è il titolo del singolo di Edoardo ed Eugenio Bennato. Li abbiamo intervistati per parlare del progetto.

Intervista a Caterina: "Questo disco mi ha aiutata a riconciliarmi con me stessa"

Dieci tracce che rivoluzionano e presentano il mondo musicale dell'artista a quattro anni da X Factor.

Videointervista a Giuseppe Anastasi: "Per scrivere le canzoni la mia vita non basta..."

E' uscito il nuovo singolo di Giuseppe Anastasi "Berlino". Ecco la nostra videointervista di presentazione del nuovo progetto artistico e.

Emergenza musica Covid... Spotify apre alle donazioni, Apple Music mette in vetrina gli hitmaker e YouTube... non pervenuta.

Arrivano comunicazioni da Spotify e Apple Music per aiutare la musica in questo drammatico momento legato all'emergenza sanitaria del Covid19.Il tutto arriva mentre gli artisti italiani, guidati da Laura Pausini e Fiorella Mannoia, hanno lanciato un forte grido di aiuto nei confronti del governo per tutelare non loro stessi ma tutta la filiera che sta...

Concerto Primo Maggio 2020 su Rai 3. Ecco la scaletta integrale dello show

Apre Vasco Rossi e chiude Alex Britti con l'orchestra Santa Cecilia.

Giulia pubblica in omaggio agli eroi dell'epoca Covid, "Camice bianco" (testo e audio)

La canzone è stata scritta dalla stessa Giulia con Manuel Finotti e Laura Di Lenola.

Checco Zalone: due note di allegria con il nuovo singolo “L'Immunità Di Gregge” (Testo e Video)

E' uscito a sorpresa il nuovo singolo di Checco Zalone "L'immunità di gregge", in cui l'artista pugliese fa il verso a Domenico Modugno.

"Per farti felice" è il nuovo singolo di Biagio Antonacci

Il brano è il terzo estratto dall'ultimo album del cantautore, "Chiaramente visibili dallo spazio".

Nek: svelata la tracklist dell'album “Il Mio Gioco Preferito Parte Seconda”

E' stata svelata durante una diretta Instagram la tracklist del nuovo album di Nek Il Mio Gioco Preferito Parte Seconda, in uscita il 29 maggio.

Federica Carta diventa un cartone animato nel video del nuovo singolo, "Easy"

La ragazza ha scritto questo nuovo singolo insieme a K Beezy e Katoo.

Veronica Marchi: in vendita solo per un giorno l'inedito "Episodio Pilota"

Episodio Pilota il nuovo inedito di Veronica Marchi sarà in vendita solo il 1°maggio sullo shop Bandcamp dell'etichetta Freecom Music.

Dani Faiv: svelata tracklist e data di uscita dell'album “Scusate se esistiamo” con una gradita sorpresa!

Sono state svelate la data di uscita e la tracklist del nuovo atteso album di Dani Faiv "Scusate se esistiamo", con una sorpresa-preview disponibile dal 30 aprile.

Anteprima Video Wanda Fisher: una nuova versione del classico “Il Mio Canto Libero”

E' uscito "Il Mio Canto Libero", reinterpretazione del classico di Battisti presentato da Wanda Fisher con il Coro della Città di Napoli diretto dal Maestro Carlo Morelli.

Er Costa: una piacevole consuetudine nel nuovo singolo “Treddepomeriggio”

E' uscito "Treddepomeriggio", il nuovo singolo del rapper romano Er Costa, considerato uno dei guru della scena romana. .

Dietro ai cartelloni con la scritta "Mi manca" si nasconde il nuovo singolo di Bugo con Ermal Meta, "Mi manca" (testo e audio)

Il brano verrà lanciato l'1 maggio e il giorno stesso il cantautore sarà ospite del Concerto del Primo Maggio Roma su Rai 3.

Elisa feat Shablo: fuori la cover di Bob Marley “Three Little Birds"

Prosegue l'omaggio di Island Records a Bob Marley. Dopo Mahmood, Dardust e i Selton è il momento di Elisa feat. Shablo. Il brano scelto è “Three Little Birds" del 1977.

Jöran Steinhauer: un segnale di vicinanza all'Italia nel singolo “Vi vogliamo bene”

Jöran Steinhauer, nel 2014 all'Eurovision con la band lettone Aarzemnieki, ha proposto "Vi vogliamo bene", un brano dedicato al nostro paese cantato in italiano.

Lego Group e Universal Music Group: accordo per valorizzare il gioco con il potere della musica

Covid-19 e la crisi del settore musicale: 10 proposte per salvare la musica in Italia

Live is all you need: oggi in diretta streaming un confronto sull'emergenza nel mondo dell'intrattenimento

AudioCoop, MEI e Rete dei Festival uniti nelle richieste di sostegno al Governo

Nuovi Eventi Musicali a rischio chiusura. Un appello a non tagliare i fondi

Carosello Records supporta i suoi artisti con scelte coraggiose

Nervi: esce il primo singolo del vincitore di Primo Maggio Next, "Sapessi che cos'ho" (testo e audio)

Luis Grieco: la descrizione di una dimensione privata nel singolo “Il mio monologo”

Axos: fuori “Emily”, una canzone d'amore dalle sonorità trap! (Testo e Audio)

Harsenico & Kappa: la voglia di scappare dalla noia nel singolo “Addio Mondo”

Symo: la colonna sonora di una storia romana nel singolo “Non So Se Ci Sarai”

Fuera: una rivendicazione dell'originalità del mood nel singolo “Ex nel crowd”

