Andrà in onda in prima serata su Raitre il Concerto del Primo Maggio 2020. Durante una conferenza stampa è stato svelato il cast dell’evento (già anticipato in parte Qui) e alcuni dettagli di quello che sarà l’evento televisivo.

“Non è il concertone, ma è un adattamento televisivo. Sarà una serata meno musicale rispetto al concerto di Piazza San Giovanni. Sarà una trasmissione più televisiva del solito con una parte più corposa dedicata alla parola. Ma ci sono tutti gli elementi perchè ci possa essere un concerto molto godibile.”

Queste le prime parole pronunciate dal Direttore Artistico Massimo Bonelli.

“E’ il Primo Maggio più complicato che abbia mai fatto! Il cambio di rotta ha creato danni ingenti, ma stiamo cercando delle soluzioni per creare uno spettacolo degno di nota. Abbiamo fatto in modo che tutto avvenisse in maniera più sicura pur con tutte le difficoltà del lavoro da remoto.”

Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro è il titolo che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per il Primo Maggio 2020 e che mai come quest’anno è attuale, vista anche la difficile situazione dei lavoratori del settore dello spettacolo. Un’emergenza che nei prossimi mesi sarà ancor più evidente.

LE LOCATION

Il Concertone 2020 sarà trasmesso in diretta televisiva dal Teatro Delle Vittorie a Roma. Promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL, sarà una produzione di RaiTre, con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l’occasione da iCompany.

Per rendere al massimo la qualità delle performance artistiche, ma nel rispetto delle norme di sicurezza previste dell’emergenza Covid-19, i live verranno realizzati principalmente presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020.

Ci saranno altre location sparse per l’Italia e prescelte direttamente dagli artisti, ovvero a Milano la Terrazza Martini, il Museo del Novecento e il Fabrique. Poi Piazza Maggiore a Bologna, una location a Napoli e Firenze, una caratteristica nel Veneto (forse Francesca Michielin sul Ponte di Bassano del Grappa?) e c’è chi scommette che qualcuno si esibirà da Piazza San Giovanni per creare un trait d’union con la tradizione e la storia dell’evento.

“Tendenzialmente saranno situazioni all’aperto, ma non necessariamente.”

