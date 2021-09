Comete: il tour “Solo cose belle live” si arricchisce di nuove date

Dopo l’uscita dell’album d’esordio Solo cose belle, Comete (nome d’arte di Eugenio Campagna) ha iniziato il tour. Il calendario del Solo cose belle live si arricchisce ora di nuovi appuntamenti per il mese di settembre.

Comete continua così il viaggio di presentazione del suo primo album; e incontra il suo pubblico dal vivo. La dimensione live è quella che più gli appartiene, stante il suo passato da busker. Inoltre, Solo cose belle è un album nato per strada, che ben si adatta ad essere presentato dal vivo. Il disco racconta tante storie vissute in quel momento in cui l’artista si è ritrovato ogni giorno faccia a faccia con la gente, cercando di emozionarla per portare a casa la pagnotta.

Dopo l’uscita dell’album, Comete ha iniziato subito il tour stante la voglia di condividere con il pubblico le storie di Solo cose belle. Il tour ha registrato numerose date tra luglio e agosto. Adesso prosegue con le tappe di settembre, che potete leggere qui di seguito.

Comete live: le date di settembre

01 Settembre – Officina Giovani, Prato

02 Settembre – Dejavu, Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo)

03 Settembre – Notte d’Autore, Cassino (Frosinone)

04 Settembre – Rise Festival, Padova

05 Settembre – Secret Garden, Castiglione della Pescaia (Grosseto)

12 Settembre – “Questa città non ha più pareti”, Cremona

16 Settembre – Festina, Aversa (Caserta)

17 Settembre – Arena Estiva Parco Mazzini, Salsomaggiore Terme (Parma)

18 Settembre – Sofarm Festival, Torino

21 Settembre – Parco delle Acque Minerali, Imola (Bologna)