Chris Martin dei Coldplay: "Ci piacciono i Måneskin... avremmo voluto fare una loro cover a X Factor"

Due grandi ospiti internazionali ieri alla finale di X Factor 2021… una band britannica che ha fatto la storia della musica internazionale e una band italiana che sta spopolando in tutto il mondo: i Coldplay e i Maneskin.

Chris Martin e i Coldplay sono stati ospiti a Password, il noto programma di Rtl 102.5, e hanno parlato anche della band composta da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria.

Riguardo al loro ultimo album Chris ha dichiarato:

Sono felice dell’amore che riceviamo, non ci preoccupiamo delle recensioni dell’ultimo disco. Facciamo del nostro meglio.

Tutto il disco è incentrato sull’amore. Siamo molto contenti quando riusciamo a collaborare con altri artisti, come in questo disco con Selena Gomez, e tendenzialmente lo facciamo con persone che amiamo. Quando abbiamo scritto Let Somebody Go abbiamo proprio pensato che questa canzone sarebbe stata perfetta per Selena e le saremo sempre grati..