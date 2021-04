Colapesce & Dimartino festeggiano due record con il remix di “Musica leggerissima” a firma Cerroni, Producer vincitore di 5 gGrammy Awards

Colapesce & Dimartino hanno ben due traguardi da festeggiare e per farlo lanciano il remix della loro hit sanremese. È già online in tutte le piattaforme digitali infatti Musica leggerissima Cerrone Remix.

Il primo traguardo è quella della certificazione doppio disco di platino per le oltre 140.000 unità del singolo Musica leggerissima, un risultato che rende al momento la loro canzone quella di maggior successo di Sanremo 2021.

Il secondo traguardo è un vero e proprio record mai raggiunto sino ad oggi da un brano Sanremese, ovvero quello di presenze consecutive nella prima posizione della classifica dell’Airplay radiofonico. Ben sette settimane, una cosa mai avvenuta prima per un brano del Festival di Sanremo.

Per festeggiare ecco che arriva una straordinaria collaborazione internazionale con il producer e dj italo/francese Cerrone che ha realizzato una versione inedita del brano Musica leggerissima. Un remix tutto da ballare, prodotto da una vera e propria icona della musica dance mondiale, vincitore di 5 Grammy Awards e di un Golden Globe come “Best producer of the year”.

Cerrone è una delle leggende della disco music con oltre 30 milioni di dischi venduti nel mondo; negli anni ’70 ha rivoluzionato il genere sintetizzando in un sound unico sperimentazione elettronica e disco music e marchiato a fuoco le notti di New York allo Studio 54 insieme a Andy Warhol e Jean Paul Gaultier, ispirando artisti come Daft Punk, Phoenix, Sébastien Tellier e tutto il movimento french touch.

Ecco il commento di Cerrone su questa collaborazione:

“Appena ho ascoltato il brano, ho detto subito di sì! È stato un piacere per me lavorare al remix di questa bellissima canzone di Colapesce e Dimartino. Fa eco alle mie origini italiane (i miei genitori erano di Roma) e spero che questa collaborazione sia solo l’inizio di una storia più grande con loro.”

Quest’estate la coppia di cantautori rivelazione dell’anno sarà live nei principali festival e arene estive italiane. Il tour estivo, organizzato e prodotto da OTR Live, partirà il 9 luglio dal Festival Dei Due Mondi di Spoleto (PG) e proseguirà il 10 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (RN), il 16 luglio al Luce Music Festival di Bitonto (BA), il 26 alla Cavea Autorium Parco della Musica di Roma, il 31 luglio al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR), il 28 agosto a Taormina con la data già sold out al Teatro Antico, il 3 settembre a Settembre Prato È Spettacolo di Prato e il 4 settembre al No Sound Fest di Servigliano (FM).

