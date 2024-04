Colapesce Dimartino, il successo di “Splash” arriva in Spagna con Rigoberta Bandini

Colapesce Dimartino, “Splash (Mas Que Mares)” feat Rigoberta Bandini

Dopo il travolgente successo di “Splash” – brano certificato disco di platino in Italia e segnalato da Rolling Stone Italia come “miglior brano italiano del 2023” – Colapesce Dimartino approdano in Spagna con “Splash (Mas Que Mares)“.

Si tratta di una nuova versione del brano originale, realizzata in collaborazione con la cantautrice Rigoberta Bandini, astro nascente del panorama musicale spagnolo, reduce dal successo in patria del suo album d’esordio “La Emperatriz” e da un tour che l’ha vista esibirsi nelle più importanti arene spagnole e festival internazionali, come il Primavera Sound.

Scritto da Colapesce Dimartino e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, “Splash” è il secondo brano dei due cantautori a varcare i confini italiani, dopo il successo di “Mùsica Ligera”, reinterpretata da Ana Mena, che ha trionfato ai Los 40 Music Awards 2022 come “Migliore canzone nella categoria Spagna” e ha conquistato il doppio disco di platino in Spagna.

Mare e metro affollate, uomo e natura: un dualismo che ritroviamo nel testo di “Splash” e che racconta del peso delle aspettative e di come queste influenzano la nostra vita. Il lavoro diventa così un rifugio dalle avversità di tutti i giorni, per non pensare veramente a come stiamo.

A livello musicale, il brano è invece un tuffo nella nostra memoria collettiva: un omaggio alla grande canzone italiana (dalla coppia Battisti-Mogol a Domenico Modugno), rimanendo però fedeli al proprio mondo sonoro, un rock mediterraneo dalle influenze internazionali.

