Cogito fuori l’EP d’esordio “Come va?” per UMA Records

Cogito lancia il suo primo EP: COME VA? uscito per UMA Records e con distribuzione Artist First.

COME VA? è la raccolta dei brani usciti in questi mesi. Per la precisione Spaiati, Lucciola, Cicca & Caffè e OrMai, canzoni che hanno collezionato quasi 250 mila ascolti su Spotify.

A questi si aggiunge l’inedito Portiera.

In COME VA?, i sentimenti si alternano e a volte sono in contrasto fra loro.

Le strumentali del producer J Milli con Cogito sono allegre e ballabili, ma i testi lasciano intravedere risvolti malinconici, il passato che riaffiora, un continuo altalenarsi tra lo star bene e lo star male che, in fondo, non trova risposta alla domanda più banale e quotidiana di sempre. Un misto tra felicità e malinconia, tra sorrisi e lacrime.

Cogito riguardo a questo progetto ha dichiarato:

“Abbiamo deciso di procedere un passo per volta per farci scoprire, e magari stupire l’ascoltatore. Da qui la scelta di fare un EP di 5 brani che possono essere ascoltati velocemente, ma non per questo non lasciare un segno. Il tempo di un tragitto in autobus, di una doccia o un allenamento e hai ascoltato quello che è una prima parte di noi che vogliamo trasmettere. Come va? racchiude il senso dell’ep. Al giorno d’oggi, che stiamo molto tempo nei social media e che gli smartphone hanno reso la comunicazione veloce, questa domanda sembra frivola e poco importante. La maggior parte delle volte rispondiamo senza nemmeno pensare a come vanno le cose davvero. Non abbiamo tempo per parlarne o ancora non vogliamo proprio esporci. Dietro lo schermo, sia che si nasconda un sorriso o una lacrima non cambia, la risposta è sempre la stessa.“

Insomma si parla di sentimenti in piena era digitale, dell’influenza dei social sulle proprie emozioni, dell’avere vent’anni e di come una domanda molto semplice, un “come va?” scritto per iniziare la conversazione in una chat di Instagram, possa essere uno spunto per chiederselo davvero.

COGITO – COME VA? (Tracklist)

1 Portiera

2 Cicca e Caffè

3 Lucciola

4 Spaiati

5 OrMai

CREDITI

Tutti i brani sono scritti da Cogito e prodotti da J Milli

Mix di J Milli

Mastering di Federico Pelle per i brani: Portiera, Lucciola, OrMai

Mastering di Stefano Pivato per i brani: Cicca & Caffè, Spaiati

COGITO – BIOGRAFIA

Riccardo nasce dall’underground veneto e vive per la scrittura. Dopo molteplici esperienze punk dietro alla sua batteria, nel 2017 decide di iniziare il proprio progetto solista.

Al Mira on Air Fest 2017 ha luogo il suo primo spettacolo con letture dei propri scritti e accompagnamenti musicali a nome di Cogito.

Nel 2018 arriva la vera e concreta collaborazione con J Milli, voce e sax dei Patois Brothers, che diventa il suo producer.

Il primo capitolo di questo sodalizio è Cicca & Caffé, brano che supera quota 120k ascolti. A seguire escono gli altri tre singoli Spaiati, Lucciola e OrMai.

Nella prima metà del 2019 Cogito sale sui palchi di tutta Italia per aprire i concerti di artisti come Rovere e Coma_Cose ed entra nel roster di UMA Records.

L’8 novembre 2019 è uscito esce Come va? il suo primo EP.